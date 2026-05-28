"Los Cuerpos Están Amontonados": Enfrentamiento Deja 48 Muertos en Colombia

Un enfrentamiento entre grupos armados disidentes de las antiguas FARC dejó al menos un saldo de 48 muertos en el departamento de Guaviare, en la Amazonía de Colombia. El alcalde, Willy Rodríguez, señaló que "los cuerpos están amontonados".

La situación fue reportada por autoridades locales luego de varios días de combates en zonas rurales de difícil acceso, donde habitantes quedaron atrapados entre el fuego.. De acuerdo con testimonios recogidos por funcionarios municipales, los cuerpos permanecen en el área debido a que las autoridades aún no han podido ingresar para realizar el levantamiento.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, confirmó que la información preliminar proviene de comunidades cercanas al lugar de los enfrentamientos, quienes alertaron sobre la magnitud de la violencia en la región.

Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos.

Violencia aumenta antes de elecciones en Colombia

Los hechos ocurren a pocos días de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, en un contexto marcado por tensiones de seguridad en distintas zonas del país.

Las acciones armadas que participaron en los combates forman parte de grupos surgidos tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), organización guerrillera que firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016.

Sin embargo, algunas estructuras rechazaron el proceso de paz o retomaron las armas posteriormente, manteniendo presencia en regiones estratégicas para actividades ilícitas.

Además, la explotación ilegal de minerales representa otra importante fuente de ingresos para los grupos armados, lo que ha intensificado los enfrentamientos por el control territorial.

FBPT