"Los Cuerpos Están Amontonados": Enfrentamiento Deja 48 Muertos en Colombia

Enfrentamientos entre grupos armados disidentes de las FARC por el control del narcotráfico y minería ilegal dejaron un saldo de al menos 48 muertos

Soldados de Colombia patrullan una zona.Soldados de Colombia patrullan una zona, donde se han dado ataques de una facción disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Foto: Cuartoscuro

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