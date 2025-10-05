“Cuando te toque partir”: Aleks Syntek desata polémica por comentario a Tito Fuentes

El famoso cantante mexicano Aleks Syntek volvió a encender la conversación en redes sociales, no por su música, sino por un comentario que desató críticas entre usuarios y colegas. Todo ocurrió después de que Tito Fuentes, guitarrista de la banda Molotov, compartiera en sus plataformas una fotografía de su rostro tras someterse a una cirugía.

En la publicación, Syntek escribió: "No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor al súper Tito".

El mensaje fue replicado y cuestionado por cientos de internautas, que lo calificaron como fuera de lugar y de mal gusto, especialmente en un momento en que Fuentes mostraba su recuperación.

Las reacciones en redes fueron rápidas: algunos seguidores defendieron el sentido del humor entre colegas y aseguraron que se trataba de una broma privada, mientras que otros reclamaron sensibilidad y respeto hacia quienes atraviesan procesos médicos. Varios usuarios señalaron que, dada la visibilidad pública de ambos artistas, comentarios de este tipo pueden ser malinterpretados o resultar ofensivos.

Ni Syntek ni Tito Fuentes se han pronunciado públicamente para ampliar el contexto del intercambio, aunque la publicación original acumuló numerosos comentarios y reacciones.

¿Qué pasó con Tito Fuentes de Molotov?

El músico mexicano Tito Fuentes, reconocido por ser guitarrista y vocalista de la banda Molotov, utilizó sus redes sociales para compartir una imagen impactante que muestra las secuelas físicas en su rostro. Estas lesiones son el resultado de once cirugías reconstructivas y un coma inducido, procedimientos a los que se sometió tras años de adicciones y deterioro de su salud mental.

La fotografía, difundida por el propio artista, evidencia una prominente herida que se extiende a lo largo de su nariz y mejilla. Esta marca es la consecuencia directa de la serie de intervenciones médicas realizadas para reparar los graves daños que el consumo de sustancias y el descuido personal le habían provocado a su salud.

Jay de la Cueva Reemplazará a Tito Fuentes de Molotov en el Vive Latino

