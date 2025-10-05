Detienen a Actor de “Rápido y Furioso”; sus Perros Mataron al del Vecino

Tyrese Gibson fue ingresado en una cárcel de Georgia la madrugada del viernes, una semana después de no entregarse tras una orden de arresto por crueldad animal, dijo la policía.

Gibson fue liberado ese mismo día bajo una fianza de $20,000, según informó la capitana de la policía del condado de Fulton, Nicole Dwyer. Aún no ha entregado a la policía a sus cuatro perros cane corso, quienes, según las autoridades, mataron al perro pequeño de un vecino a mediados de septiembre y habían vagado por el vecindario sin supervisión en varias ocasiones durante los últimos meses.

"Nos alegra que haya hecho lo correcto y se haya entregado", escribió Dwyer a The Associated Press, señalando que los cuatro perros siguen desaparecidos.

El abogado de Gibson, Gabe Banks, escribió a la AP el viernes que su equipo legal consiguió una fianza de consentimiento, lo que significa que los términos de su fianza se establecieron antes de que se entregara voluntariamente. Banks escribió que Gibson "ha cooperado plenamente con las autoridades legales y continuará haciéndolo hasta que se resuelva este asunto".

Nota relacionada: La Casa de los Famosos México: Así se Vivió La Última Fiesta con los Exhabitantes

Banks había dicho previamente a AP que el actor no estaba en casa cuando ocurrió el incidente y "inmediatamente tomó la difícil decisión de realojar a sus perros en un entorno seguro y amoroso", incluidos dos perros adultos y sus tres cachorros.

Se emitió una orden de registro de la propiedad del actor de "Rápidos y Furiosos" junto con la orden de arresto días después del incidente del 18 de septiembre, cuando los perros atacaron a un pequeño spaniel propiedad de un vecino a unos 800 metros de la casa de Gibson. El perro fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, pero no sobrevivió, dijo Dwyer.

Captan en cámara a los perros atacando alcanino vecino

Los perros fueron vistos en cámara minutos después en la casa del vecino, donde la dueña llamó a la policía para informar que no podía llegar a su auto debido a los animales. Los agentes de control de animales acudieron y lograron contener a los perros mientras la vecina se dirigía a su vehículo.

Gibson había dicho inicialmente a la policía que entregaría a sus perros el 22 de septiembre, pero cuando llegaron los oficiales, dijo que necesitaba unos días más, según un comunicado de prensa de la policía.

Gibson publicó un video en Instagram con varios videos de sus perros la madrugada del lunes y lo republicó al día siguiente con una declaración suya y de su abogado. Banks escribió que Gibson había lidiado con acosadores durante años y que "su única motivación al traer estos perros a su vida era proteger a su familia y brindarle tranquilidad".

Banks añadió que los perros no estaban "entrenados para ser feroces" y que "nunca habían hecho daño a un niño, a una persona ni a otro perro. Este trágico suceso es impactante y traumatizante para él y su familia, y solo puede imaginar lo devastador que ha sido para la familia que perdió a su mascota".

Historias recomendadas:

Hoy Termina La Casa de los Famosos 2025: ¿A Qué Hora Acaban Votaciones y Anuncian Quién Gana?

La Casa de los Famosos México: Así se Vivió La Última Fiesta con los Exhabitantes

¿Cómo Votar en la Final de La Casa de los Famosos 2025? Así Eliges Ganador con Código QR y ViX

Con información de AP

CLS