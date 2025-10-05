Este es el vestido que usó Galilea Montijo en la final de La Casa de los Famosos

La gran final de La Casa de los Famosos al fin llegó y, como cada domingo, Galilea Montijo, deslumbró como conductora de las galas de la casa más famosa de México.

El vestido dorado que lució Galilea Montijo fue diseñado por Iann Dey, así lo confirmó la conductora en sus redes sociales.

Iann Dey es una firma creada por los diseñadores mexicanos Iván Gallegos y David Marquez. Iann Dey está basada en León, Guanajuato. La marca es conocida principalmente por diseñar vestidos de novia.

Los creadores cuentan que todo empezó como un pequeño emprendimiento, ya que se dedicaban a la industria del calzado, muy popular en León.

Además de crear vestidos de novia, la firma ha vestido a celebridades como Aisslinn Derbez, Ángela Aguilar, Belinda, Paris Hilton y Yalitza Aparicio.

El espectacular look de Galilea Montijo

Además de ir ataviada con este hermoso vestido dorado de Iann Dey, la conductora lució espectaculares accesorios de Swarovski. La conductora usó sus redes sociales para agradecer a su Fashion stylist y Creative director por su look de esta noche.

Celebridades como Karime Pindter, Cynthia Urias y Andrea Legarreta elogiaron el atuendo de la también conductora de Hoy.

No es la primera vez que Iann Dey viste a Galilea Montijo, el 21 de septiembre Galilea también publicó fotografías en sus redes con un vestido de la firma.

