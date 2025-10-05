La participación de Dalílah Polanco en La Casa de los Famosos México llegó a su fin. Luego de haber sobrevivido a varias nominaciones, sus fans lograron mantenerla dentro de la casa como finalista. De acuerdo con Galilea Montijo, Polanco logró 10 millones 619 mil 904 votos.

La participación de Dalílah Polanco dividió opiniones; mientas algunos criticaron fuertemente rasgos de su personalidad, otros los celebraron.

El voto masivo del público la trajo hasta este momento de la competencia. Haberla colocado en el episodio final del reality es una prueba tangible del respaldo popular, el cual logró a pesar de lágrimas, pleitos y tropiezos virales, aunque también gracias a sus risas y su sinceridad.

El público logró conocer un lado vulnerable que desconocía de la actriz y comediante, quien usó La Casa de los Famosos para presentar su lado b, no como comediante sino como ser humano. Muchos usuarios de redes sociales consideraron que fue precisamente la autenticidad en su discurso lo que logró mantenerla hasta la final, con los votos suficientes para llegar hasta aquí.

En redes sociales se difundieron versiones de supuestos intentos de Dalílah de influir en el público, por ejemplo, cuando confesó su fanatismo por Taylor Swift. Incluso hubo grupos de swifties que recurrieron a sus perfiles sociales para explicar que aquella confesión no aseguraba que los seguidores de la intérprete de ‘Opalite’ hubieran creado un bloque en favor de la actriz.

Video: La Casa de los Famosos México 2025: Así Fue la Aparatosa Caída de Dalílah Polanco

Cómo fue el desempeño de Dalílah Polanco dentro de la casa

Dalílah Polanco llegó al reality con una larga carrera actoral. Su personalidad franca y temperamental se evidenció de inmediato, sobre todo en su rigor con la limpieza. Aquello la puso varias veces en el centro de peleas domésticas.

La actriz y conductora también fue reconocida por su franqueza y por ser directa. Polanco fue protagonista de varias confrontaciones, sobre todo con Mar Contreras y con Alexis Ayala. Sobre la primera, aseguró que tenía tantas diferencias precisamente porque eran muy parecidas. Ayala la acusó de aprovecharse de las emociones del público y de usar el drama para ganar simpatía.

Dalilah fue la única participante que sufrió un accidente dentro de la casa. A principios de septiembre, durante la prueba del robo de salvación, la actriz cayó de la estructura en que se conocería el nombre del ganador. Tras su caída, debió recibir atención médica y le colocaron una férula; además debió caminar con muletas.

Nota relacionada: José Eduardo Derbez en 'La Casa de los Famosos México' Pero No Para Apoyar a Dalilah Polanco

Dalílah Polanco: sus principales fortalezas

Quien dio vida a Martina de Galax en La familia P. Luche fue reconocida por el público por abrirse de manera tan íntima. Al exponer su lado vulnerable con historias personales y al evidenciar el miedo que le provocaba la “funación” en redes, la audiencia la sintió cercana. Cuando habló de la traición amorosa que sufrió, las redes se encendieron con suposiciones que generaron conversación, y esto se proyectó en su presencia mediática fuera de la casa.

Aunque muchos la criticaron por poner sobre la mesa temas quizá incómodos, el público reconoció en ella a alguien que sabe gestionar momentos, para proteger su lugar en la competencia.

Sus polémicas dentro y fuera de la casa

Cuando aún usaba muletas, Dalilah entró a la lavandería, sin darse cuenta de que ahí estaba Abelito. El influencer estaba agachado frente a su maleta, sacando unos botines, cuando fue empujado accidentalmente por ella, cuando intentó abrir la puerta. En redes existió el debate sobre si fue descuido o agresión.

Otro momento que incendió las redes sociales fue cuando, en la última semana, la actriz, conductora y comediante no recibió un mensaje de José Eduardo Derbez. Según la audiencia, el actor debía hacerlo por la estrecha relación que mantuvieron cuando ella fue pareja del actor Eugenio Derbez.

Así como hubo quienes celebraron su franqueza, hubo quienes consideraron que sus comentarios polarizaban. Algunas frases o gestos fueron considerados fuera de lugar o innecesarios.

¿Quién es Dalílah Polanco?

Dalílah Polanco es una actriz mexicana que comenzó a abrirse camino en la televisión en la década de los 80. Participó en papeles menores de algunas telenovelas y programas. Tras haber incursionado en comedia, se ganó el gusto del público por su interpretación de Martina en La Familia P. Luche.

Polanco también ha explorado otros formatos, como el teatro musical, participó en montajes como ‘Mentiras: el musical’ y ‘Mame’, y la conducción de programas de entretenimiento. Este 2025 participó la comedia “Dos locas de remete, recargadas”, .

En qué telenovelas ha actuado Dalílah Polanco

Debutó en la telenovela Monte Calvario, También participó en Valentina, La paloma, El privilegio de amar, Mi destino eres tú, Cómplices al rescate, Clase 406, Apuesta por un amor, Al diablo con los guapos, Palabra de mujer, Querida enemiga, Camaleones, Por ella soy Eva, Amorcito Corazón, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida; Los ricos también lloran y Eternamente amándonos.

