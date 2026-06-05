Así Despidió Eugenio Derbez a Abraham Pérez, Actor de La Familia P. Luche

Eugenio Derbez despidió así a Abraham Pérez, actor que dio vida al "Licenciado Cortillo" en La Familia P. Luche.

eugenio-derbez-despide-abraham-perez-licenciado-cortillo-familia-p-lucheFotos: Vix / GettyImages

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Eugenio Derbez despide a Abraham Pérez, el querido 'Licenciado Cortillo' de La Familia P. Luche. Un adiós que conmueve a fans y colegas.

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