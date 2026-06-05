Así Despidió Eugenio Derbez a Abraham Pérez, Actor de La Familia P. Luche

Abraham Pérez se ganó un lugar especial en la memoria del público gracias a su papel del "Licenciado Cortillo" en La Familia P. Luche, en especial con una escena que, años después de ser grabada, se convirtió en un fenómeno de internet.

Tras confirmarse su lamentable fallecimiento, Eugenio Derbez no tardó en acudir a sus redes sociales para recordar a su compañero de elenco y rendir un emotivo homenaje al trabajo que compartieron en una de las comedias más queridas de la televisión mexicana.

¿Qué dijo Eugenio Derbez tras la muerte de Abraham Pérez?

A través de sus historias de Instagram, el actor y productor compartió varios de los momentos más divertidos de Pérez en La Familia P. Luche, reviviendo la gran química que tenían en pantalla.

El actor acompañó estos videos con Que en Paz Descanse, con lo que se sumó a los mensajes de condolencias de los usuarios de redes y colegas del medio.

Abraham Pérez, el actor detrás del famoso “Sí, que se largue”

Aunque Abraham Pérez participó en distintos proyectos de Derbez, su Licenciado Cortillo pasó a la posteridad por una escena en particular que internet transformó en meme: la frase “Sí, que se largue”.

Este divertido fragmento no tardó en inundar las redes nuevamente, donde miles de usuarios recordaron el talento del comediante y celebraron cómo un simple instante televisivo se convirtió en parte de la cultura digital diaria.

Además de Derbez, otros miembros del elenco reaccionaron con tristeza a la noticia; entre ellos Luis Manuel Ávila (Junior P. Luche), quien también dedicó unas emotivas palabras en memoria de su compañero.