Así Fue la Historia de Amor entre Abelito, de La Casa de los Famosos, y su Novia Aranza Salazar

Aunque Abelito no ganó el primer lugar de La Casa de los Famosos, sí ganó popularidad y el cariño de los habitantes y el público gracias a su carisma y autenticidad.

El finalista de La Casa de los Famosos compartió varios detalles de su vida durante los 71 días que duró el encierro dentro de la casa más famosa de México.

Entre estos detalles se encuentra la relación que tiene con su novia Aranza Salazar, quien aunque no está en el centro de los reflectores, empezó a ser de interés del público por asociación con Abelito.

¿Quién es Aranza Salazar, la novia de Abelito?

Aranza Salazar es una estudiante universitaria de 24 años, contrario a lo que algunos piensan, Aranza y Abelito comenzaron su relación hace tres años, cuando Abelito aún no era tan famoso y no consolidaba su carrera como influencer.

La novia de Abelito dijo en una entrevista que lo conoció en 2022 cuando ambos estudiaban en la universidad.

"Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso", dijo Aranza en una entrevista con La Casa de los Famosos.

Aranza Salazar afirmó que a ella no le importa la diferencia de estatura, ya que ella mide 1.65 y el 1.14 metros.

"Yo mido 1.65, Abelito me llega, no sé (...)", y mostró una piñata de tamaño real de Abelito donde demostró que le llega a la cintura.

"Llevamos tres años en los que hemos estado en altas y bajas, en donde nada ha sido color de rosa", señaló, pero también enfatizó en los primeros episodios del programa que Abelito "tiene un gran corazón, ya se darán cuenta".

También afirmó que siempre estaría ahí para él, y fue real, estuvo en primera fila en la final, donde Abelito quedó en tercer lugar.

El reencuentro de Abelito con su novia al salir de La Casa de los Famosos

Uno de los momentos más emotivos entre Abelito y su novia fue cuando se reencontraron después de 71 días de no verse.

En una entrevista en la post gala Abelito dijo que volver a verla había sido un shock.

“Verla ahí fue algo como… yo estaba en shock. Desde que salí ves a toda la gente, ves las cartulinas, ¿qué está pasando? En eso la veo, ¿sabes? Como que se para el tiempo”, dijo el influencer.



Finalistas de La Casa de los Famosos en Entrevista con N+

Abelito enfatizó que Aranza se veía muy hermosa, pero que fue triste no poder decirle nada inmediatamente después de salir, pues tuvo que ir corriendo al foro para encontrarse con Galilea Montijo.

“No le alcancé a decir ‘te amo’, pero sí se lo demostré a besotes”, expresó.

¿Quién es Abelito?

Abelito — cuyo nombre completo es Abel Abelito Sáenz — es un influencer de talla baja (mide aproximadamente 1.14 m) que fue revelado como habitante sorpresa al inicio de la tercera temporada del reality.

Abel se hizo famoso como creador de contenido en redes sociales, especialmente en TikTok, por sus videos de comedia, música y lipsync, y tuvo su punto cúspide durante la pandemia.

Aunque su camino profesional está completamente volcado en la creación de contenido, Abelito no ha descuidado su formación académica, y recientemente presumió que se graduó como licenciado en Economía.

