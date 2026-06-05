¿Vuelven Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez? Esta Fue la Respuesta del Actor

Mauricio Ochmann respondió a los rumores de una posible reconciliación con Aislinn Derbez y revela cómo es su relación actual

aislinn-derbez-volvieron-esta-fue-respuesta-actor-sobre-relacion-actualFoto: GettyImages

Destacado

¿Vuelven Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez? El actor aclara rumores de reconciliación y habla sobre su relación actual. Descubre qué dijo sobre su futuro juntos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+