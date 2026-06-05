¿Vuelven Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez? Esta Fue la Respuesta del Actor

A seis años de haber anunciado su separación, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez volvieron a convertirse en tema de conversación pública, debido a los rumores de una posible reconciliación.

Las especulaciones surgieron luego de que los actores reaparecieran juntos para promocionar su nueva película Hasta el fin del mundo, proyecto que los reunió nuevamente frente a las cámaras y donde su evidente complicidad despertó las esperanzas de quienes desean verlos darse una segunda oportunidad en el amor.

Sin embargo, fue el propio Mauricio Ochmann quien decidió hablar sobre los rumores y aclarar qué está pasando realmente con la hija de Eugenio Derbez.

Mauricio Ochmann responde si volvería con Aislinn Derbez

Durante un encuentro con medios retomado por el programa de televisión Despierta América, Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre la posibilidad de retomar su historia de amor con Aislinn Derbez tras el cariño que ambos han demostrado públicamente.

Aunque el actor no confirmó que exista una reconciliación sentimental, tampoco cerró por completo la puerta a lo que pueda pasar en el futuro.

El protagonista destacó la buena relación que mantiene con su expareja y dejó claro que, más allá de cualquier rumor, entre ellos existe un vínculo especial construido después de varios años juntos y por la familia que formaron.

Los comentarios llegan después de que ambos hablaran sobre la conexión que mantienen actualmente.

La historia de amor de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez iniciaron su relación después de trabajar juntos en la película A la mala y se casaron en 2016. Dos años después dieron la bienvenida a su hija Kailani.

En 2020 anunciaron su separación, pero desde entonces han llamado la atención por conservar una relación cercana basada en el respeto, la amistad y la crianza compartida de su hija.

Ahora, su regreso juntos a la pantalla grande con Hasta el fin del mundo volvió a despertar la pregunta entre sus fans: ¿podría haber una nueva oportunidad para la pareja?