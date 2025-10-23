La Trevi sin Filtro: Dónde Ver la Nueva Docuserie de Gloria Trevi

Después de décadas de estar en el centro del espectáculo, Gloria Trevi se prepara para mostrar su vida como nunca antes. En la docuserie La Trevi: Sin Filtro, la cantante mexicana revelará su lado más íntimo: su rutina diaria, sus emociones y los desafíos a los que se enfrenta a diario.

Quien arrancó su carrera a finales de los años 80, con el lanzamiento de su álbum debut ...Qué Hago Aquí?, busca presentarse ante el público a partir de sí misma. En este proyecto próximo a estrenarse, Gloria Trevi promete mostrarse como una mujer real, con emociones, decisiones, conflictos y momentos que no se revelan en los medios de comunicación.

De qué se trata La Trevi: Sin Filtro

Con más de 30 millones de álbumes vendidos y una carrera llena de éxitos y controversias, la icónica cantante se abre al público en una docuserie que promete autenticidad y cercanía. Esta crónica sigue a Gloria Trevi durante su gira mundial Mi Soundtrack, y en ella el público podrá conocer el día a día en la vida de una estrella internacional de su talla.

La narrativa de la serie mezcla la intensidad de sus shows ante miles de fans con escenas íntimas grabadas desde su casa. Este retrato sin filtros de la vida personal de La Trevi mostrará aspectos cotidianos pero también dará un vistazo a lo que se vive desde el caos y compartirá algunos asuntos legales. Durante la conferencia de prensa en la que presentó la serie, la cantante confesó que, incluso, un día la grabaron bastante molesta:

Es rarísimo que yo me enojé así, rarísimo, y me tocó que estuviera la cámara un día que me puse bien encabronada. Pero sí, también me enojo, aunque usted no lo creo.

El productor Sebastián Jiménez explicó que para la realización de este documento estuvieron siguiéndola desde octubre de 2023, a partir del anuncio de Mi Soundtrack World Tour. El productor acompañó a la cantante en sus viajes a Madrid, Barcelona, Nueva York, Las Vegas y Miami

Dónde ver La Trevi sin Filtro

Todos los episodios de La Trevi: Sin Filtro estarán disponibles a partir del 24 de octubre para suscriptores premium del servicio de streaming en español de Vix. El primer episodio se podrá ver de manera gratuita, lo que permitirá a los fans y al público en general sumergirse en esta experiencia.

La cantante no solo presentará a Lola, su perrita, también descubrirá a la persona que está detrás del escenario, desde la preparación de sus conciertos hasta minutos previos a salir a escena, y, sobre todo, la presentará más allá de los titulares. La cantante ya sabe cómo quiere ser recordada:

¿Qué es lo que yo quisiera que se pusiera en cualquier biografía mía? Pues, la realidad, lo que ha trabajado, los sueños que tenía una niña que creció, que de repente alcanza su sus sueños, que sus sueños se convierten en pesadilla, pero que cuando sale de esa pesadilla sigue adelante y sigue echándole ganas y se logra levantar, porque creo que esa es la verdad y que mucha gente se puede sentir inspirada también con esta historia

Gloria Trevi regresa con La Trevi: Sin Filtro, un año después de haber presentado Ellas Soy Yo, uno de los programas más vistos de 2024. Este proyecto promete superar las expectativas de sus seguidores al dejar claro que la autenticidad es la esencia de su éxito.

