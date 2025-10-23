Apio Quijano se Compromete con Juan Pa Serrano, así Reaccionó la Farándula Mexicana

Apio Quijano, integrante de Kabah, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que anuncia su compromiso con su novio, Juan Pa Serrano. La pareja compartió un emotivo clip en redes sociales, en el que se advierte el romántico momento que vivieron durante su viaje por Italia. Tras la publicación del post, miembros de la farándula mexicana han enviado todo tipo de felicitaciones.

Juan Pa y Apio llevan ocho años de relación, el público lo recuerda por el capítulo en La Casa de los Famosos, cuando el influencer visitó al cantante de Kabah, quien se convirtió en el séptimo eliminado de la edición de 2024. Ese mismo año, la pareja había negado la posibilidad de casarse, en entrevista mencionaron que eran felices con el estado de su relación en ese momento y también rechazaron la posibilidad de tener hijos o adoptar.

Video: Taylor Swift Destrona a The Weeknd en Plataforma de Música Streaming

Nota relacionada: Madonna Demuestra con Gira que Es la Monarca en la Música Pop

Apio recibe anillo de Juan Pa Zurita

Juan Pa Serrano le entregó el anillo de compromiso a Apio, durante sus más recientes vacaciones. En el video que compartieron, casi al final, se advierte a la pareja en diferentes escenarios de Italia: Roma, Florencia, Pisa, entre otras ciudades. En un momento del video, Juan Pa Serrano se pone de rodillas y Apio Quijano se muestra sorprendido.

El instante de la pedida ocurrió en junio, cuando Juan Pa le propuso formalizar su amor con una ceremonia especial. "¿Quieres tener una ceremonia conmigo?", preguntó el influencer, mientras Apio mostraba su asombro y alegría por la sorpresa.

En la publicación de Instagram, la pareja escribió que en principio dudó en compartir este íntimo momento; sin embargo, al final decidieron hacerlo público. Tanto sus seguidores como compañeros de la farándula mexicana, los felicitaron por la noticia.

Este gran momento ocurrió en junio y fue súper bonito y especial para nosotros. No sabíamos si compartirlo o hacerlo solo nuestro porque representa una celebración de los años que llevamos juntos. Gracias por tan linda respuesta y estamos felices de que sean parte de este momento.

Felicitaciones de la farándula mexicana al Apio Quijano

El anuncio de Apio Quijano generó múltiples reacciones en redes sociales. Decenas de seguidores y colegas del mundo de la farándula se sumaron a las felicitaciones. A la mayoría les gustó la sorpresa y otros destacaron lo mucho que celebraban el amor de la pareja.

Entre los famosos que aplaudieron el compromiso de Juan Pa y Apio se encontraron la hermana del cantante, Federica Quijano, su excompañera de Kabah, María José, la cantante Karla Díaz, la conductora Rebecca de Alba, el presentador Chapu Garza, entre otros.

Un día después de haber anunciado su compromiso, la pareja protagonizó un brindis organizado por sus amigos. En sus historias de Instagram, Juan Pa mencionó que tanto él como su novio estaban pasando por muchas emociones, también advirtieron que pasarán "de festejo en festejo", antes de la ceremonia

Historias relacionadas:

Iron Maiden Regresa a México en 2026 Con Su Run For Your Lives World Tour

Selena Gomez Estrena In the Dark: Letra, Estética y ¿Significados Ocultos?

Rosalía Podría Ser Sancionada por Presentación de su Álbum Lux