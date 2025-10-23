Iron Maiden Regresa a México en 2026 Con Su Run For Your Lives World Tour
N+
Después de cuatro años, la legendaria banda británica volverá a la Ciudad de México, como parte de su Run For Your Lives World Tour. Te contamos en dónde y cuándo será la presentación.
COMPARTE:
La legendaria banda británica Iron Maiden ha confirmado su regreso a México como parte de su esperada gira mundial 2025 Run For Your Lives. Con este concierto, los fanáticos de la banda podrán celebrar en compañía de los músicos los 34 años de su primera visita a nuestro país.
La visita de Iron Maiden en 2026 marcará la décimo primera ocasión en que la agrupación se presente en el país. La primera vez que la banda estuvo en México fue en octubre de 1992, los integrantes del grupo regresaron en 1996, 1998, 2001 y después hasta 2008. Un año después se presentaron de nuevo en el ahora Estadio GNP, lo mismo que en 2010, 2011, 2013, 2016, 2019 y 2022.
Nota relacionada: ¿De Qué Murió Paul Mario Day, Vocalista Original de Iron Maiden?
Cuándo será el concierto de Iron Maiden en México
En su regreso a la capital azteca, después de cuatro años, Iron Maiden ha preparado su popular Trooper VIP experience, que estará disponible en nuestro territorio por primera vez. También anunciaron que contarán con invitados especiales en el show, aunque todavía no se dan a conocer los nombres.
El regreso de Iron Maiden en Mexico, como parte de su Run For Your Lives World Tour 2026 ocurrirá el próximo 2 de octubre de 2026. Los fans de la banda tendrán acceso a entradas preferentes.
Este no será el único destino de Iron Maiden en Latinoamérica como parte del tour, la banda adelantó que quedan más países por anunciar, dentro de su recorrido mundial.
En dónde se presentará Iron Maiden en su regreso a México
El esperado evento de metal se realizará en el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México. Hasta ahora no se ha anunciado si el Fear Of The Dark World Tour de Iron Maiden hará más paradas en el país.
Historias relacionadas:
Selena Gomez Estrena In the Dark: Letra, Estética y ¿Significados Ocultos?
Rosalía Podría Ser Sancionada por Presentación de su Álbum Lux
Venta de Boletos de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro Incluye Funciones de Medianoche