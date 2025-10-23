Selena Gomez Estrena In the Dark: Letra, Estética y ¿Significados Ocultos?

Selena Gomez usó su cuenta de Instagram para presentar el video de la canción In The Dark. Este nuevo material llega tan solo siete meses después de que presentara su disco I Said I Love You First, producido por su esposo, Benny Blanco. A continuación te presentamos la letra, estética y compartimos algunos supuestos significados ocultos de los que se han hablado en redes.

Este 2025, Selena Gomez regresó al mundo de la música tras cinco años de haber decidido enfocarse a la actuación. Antes de I Said I Love You First, presentó Rare, su tercer álbum de estudio como solista, cuyo primer sencillo encabezó el primer lugar de Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Con este tema, Gomez tuvo su primer número uno en dicha lista.

El disco de 2025, I Said I Love You First, debutó en el segundo puesto de la lista Billboard 200, lo que representó el mejor estreno en ventas para ambos artistas. El disco incluye colaboraciones con Gracie Abrams, The Marías, Tainy y J Balvin, y versiones remix con DJ Sliink y GloRilla.

Letra de la canción In the Dark

La canción In The Dark vino acompañada de un video con estética ochentera y una puesta en escena centrada en Selena Gomez, la cual ha sido descrita como íntima y cinematográfica. Tanto la letra como el tratamiento visual del video refieren la idea de acompañar a alguien en sus momentos más oscuros. El principal mensaje de la canción se mantiene cercano a la introspección.

I don't need anyone

That's what you say when you're drunk

Cover it up in a sea of emotion of waves but I

I can still see you

If there was no consequence

Would you still be on defense?

Don't you forget it

I know you better than you know you

Your lows are mine too

And I'll be there when you lose yourself

To remind you of who you are

And I'll be there like nobody else

You're so beautiful in the dark

(Oh-oh-oh) Giving you love, keep giving you love

Never giving you up

(Oh-oh-oh) Keep giving you love, keep giving you love

But don't look away from me

I'll be there when you lose yourself

To remind you of who you are

Breathe with your fingertips (Mm)

Fill up my lungs with your kiss, I'd be a liar

If I said that your weight didn't weigh on me

But I'm treading lightly

Wake up your world, come melt away with me

Out of your waves, you know I'll set you free

And I'll wait up, love, when you can't sleep, love

'Cause all my life's lying where you are

And I'll be there when you lose yourself

To remind you of who you are

And I'll be there like nobody else

You're so beautiful in the dark

(Oh-oh-oh) Giving you love, keep giving you love

Never giving you up

(Oh-oh-oh) Keep giving you love, keep giving you love

But don't look away from me

I'll be there when you lose yourself

To remind you of who you are

Show me the side that you're hiding from

Let me inside, baby, I won't run

Nothing about I can't take

Show me the way that your heart breaks

Show me the side that you're hiding from

Let me inside, baby, I won't run

Show me the way that your heart breaks

Oh, yes, love

And I'll be there when you lose yourself

To remind you of who you are (Who you are)

And I'll be there like nobody else

You're so beautiful in the dark (In the dark)

(Oh-oh-oh) Giving you love, keep giving you love

Never giving you up

(Oh-oh-oh) Keep giving you love, keep giving you love

But don't look away from me

I'll be there when you lose yourself

To remind you of who you are

La estética ochentera de In The Dark

La nueva propuesta visual de Selena Gomez para su sencillo In The Dark no solo marca su regreso a protagonizar sus clips de manera independiente, en los últimos videos musicales la habíamos visto acompañada de su hoy esposo Benny Blanco, sino que también es una declaración de estilo que combina nostalgia ochentera, poder femenino y una estética elegante pero cargada de actitud.

Ella misma habló de la nostalgia al lanzar el clip en su cuenta de Instagram:

In The Dark ya está disponible. Es solo una pequeña gota de nostalgia y espero que les guste.

En In The Dark, Selena Gomez canaliza la estética de los años 80: la cantante abre con un body negro de manga larga, mientras está rodeada de un entorno minimalista, que enmarca toda la escena con un tono sobrio. En la siguiente escena usa un conjunto de dos piezas y una chaqueta de látex que evoca la estética de la cinta Matrix.

A lo largo del clip, la actriz y cantante también lleva puesta una paleta en la que predomina el color negro, y el uso de materiales como cuero, látex y acabados satinados, que se acompañan de accesorios metálicos y plateados. Todo con una inspiración dark-glam.

Las líneas del vestuario se enfocan en realzar la silueta de la cantante y, los materiales de sus outfits, también relacionados con la moda de performance y pop de los 80, juegan con las luces bajas y las sombras fuertes.

El peinado liso recogido, el maquillaje que enfatiza los ojos y los labios en tonos sobrios de Selena Gomez, refuerzan la estética pulcra del video y realzan la narrativa visual de la emoción que transmite. Todo el conjunto suma para crear una atmósfera de introspección y empoderamiento, mensaje final del tema.

¿Hay significados ocultos en In The Dark de Selena Gomez?

Aunque se hace referencia a que el lanzamiento del clip ocurre tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, ocurrida el 27 de septiembre de 2025, los únicos mensajes secretos que podrían mencionarse vienen de los fans.

Ni Selena Gomez ni su equipo han respaldado estas supuestas intenciones ocultas mencionadas por los fans, quienes mencionan que en cierto momento del video aparece una cifra o número reflejado en una superficie que podría leerse como 88 o 86. Específicamente se menciona el segundo 00:22.

También refieren que tanto la chaise longue blanca como el leotardo negro, su postura y la iluminación de la escena recuerdan al personaje Mavis de Hotel Transylvania, para el cual presta su voz.

Sobre el vestuario, en redes sociales se ha mencionado que cada cambio marcaría un estadio emocional distinto dentro de la narrativa de la canción. Sobre la iluminación y la atmósfera, refieren que son una metáfora visual del lado oscuro que viene del título de la canción.

