Hailey Bieber Pidió que no la Comparen y Selena Gómez Respondió con un Polémico Mensaje

Hailey Bieber y Selena Gómez vuelven a estar en el centro de los reflectores, ahora gracias a las preguntas de la prensa sobre sus negocios en el mundo de la belleza.

Todo empezó cuando en una entrevista de Hailey Bieber con WSJ Magazine le preguntaron que qué opinaba de que la marca de Selena Gómez fuera comercializada en la misma tienda que la suya, a lo que Hailey respondió: "Creo que hay espacio para todos".

Un poco más adelante, en la misma entrevista, Bieber señaló (sin mencionar directamente a Gómez): "No siento competencia con personas que no me inspiran". Este comentario fue tomado por algunos fans como un ataque indirecto hacia Gómez.

El enrevistador no quedó satisfecho con estas preguntas, así que le preguntó a Hailey que si le preocupaba si los clientes de una tienda de belleza compraran ambas marcas, la publicista de Hailey, le pidió que no respondiera a la pregunta, pero Hailey zanjó: “Siempre es molesto que te comparen con otras personas. Yo no pedí eso".

Los representantes de Hailey Bieber, le dijeron a PageSix, que las declaraciones de la modelo no iban dirigidas a Gómez.

La respuesta de Selena Gómez

Selena no perdió oportunidad en responder a lo que muchos interpretaron como un ataque hacia ella y su marca. En un mensaje que publicó y luego borró de Instagram, dijo:

"Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos, y ojalá podamos parar ya. Dejen a la chica en paz. Ella puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata solo de relevancia, no de inteligencia".

La rivalidad mediática entre Selena Gómez y Hailey Bieber está vinculada a la relación amorosa que tuvo Selena con Justin Bieber, actual esposo de Hailey, pero luego también se conectó a sus marcas en el mundo de la belleza.

Las marcas de ambas celebridades compite en el mismo segmento de mercado, lo cual también aporta a esta narrativa de supuesto conflicto, pues lo lleva del plano personal al de los negocios.

