¿Cómo Votar en Las Estrellas Bailan en Hoy? Así Puedes Definir a las Parejas Eliminadas

Doce parejas compiten en la séptima temporada de Las Estrellas bailan en Hoy, y el formato vuelve a poner en manos del público la clave para salvar a su pareja favorita en cada transmisión.

Esta edición inició el 13 de octubre con un elenco integrado por doce parejas, formadas, a su vez, por actrices, actores, influencers, y otras celebridades que buscarán coronarse como la mejor pareja de baile de Hoy.

¿Quiénes son las parejas que participan en Las Estrellas Bailan en Hoy?

Las parejas de baile que integran la séptima temporada de Las Estrellas bailan en Hoy son:

Michelle González y Julio Vallardo

Karenka y Manuel Riguezza

Brandon y La Bebeshita

Jade Fraser y Chevo

Felicia Mercado y Jordan Mercado

Maricela Figueroa y Mauricio Abad

Kunno y Rosa Caiafa

Aldo Guerra y Jessica Díaz

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

Malillany Marín y Marcos Montero

Sofía Rivera Torre y Rodrigo Romeh

Aarón Mercury y Brigitte Bozzo

¿Cómo votar en Las Estrellas bailan en Hoy?

Hay dos maneras para votar por tu favorito en Las Estrellas bailan en Hoy: una es a través del sitio oficial: lasestrellas.tv/programas/hoy/vota, y la segunda es escaneando u código QR que aparece en la pantalla durante la transmisión del programa, de 9:00 am a 12:00 pm.

Ya que te encuentras dentro del sitio, debes seleccionar a tu pareja favorita. La mejor noticia es que el sitio acepta que votes más de una vez por tu pareja, siguiendo el tiempo mínimo de espera que marca la plataforma.

¿Cuándo se abre y se cierra la votación?

Las votaciones se abren los jueves cuando termina el programa Hoy, es decir a las 12:00 pm. La votación cierra los días viernes antes de que se revelen los resultados de las calificaciones y quiénes son las parejas sentenciadas.

El formato de Las Estrellas bailan en Hoy permite que las calificaciones del jurado y el apoyo del público definan qué parejas quedan salvadas y cuáles sentenciadas. Las parejas que tengan menos votos del público son las que más corren riesgo de ser eliminadas.

A partir del próximo viernes, cada semana se irá eliminando a una pareja hasta llegar a la final de Las Estrellas Bailan en Hoy.

