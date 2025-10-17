Ángela Aguilar Agradece Reconocimiento Musa Awards y Acepta "Cada Error Pesa el Triple"

Ángela Aguilar participó en la ceremonia anual de entrega de premios La Musa Awards, que entrega el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. En el doceavo aniversario de la gala, la cantante recibió uno de los reconocimientos: La Musa Elena Casals Award, esculpido en honor a la fallecida compositora y poeta cubana.

En el evento que se realizó este jueves 16 de octubre, y en el que la hija de Pepe Aguilar fue una de las laureadas, también estuvieron presentes Gloria y Emilio Estefan, Lenny Tavárez, Enrique Bunbury y Álex González de Maná. La canción El Rey de José Alfredo Jiménez también recibió un premio, su aporte histórico a la música latina la llevó a ser reconocida como La Canción de Todos los Tiempos.

Qué dijo Ángela Aguilar al recoger el premio Musa

Ángela Aguilar se quedó con uno de los galardones de la doceava edición de La Musa Awards 2025, que otorga el Salón de la Fama de Compositores Latinos. La cantante fue celebrada como referente de la música regional mexicana. Dentro de su discurso, la intérprete agradeció el premio y reconoció que tenía miedo de estar en un cuarto lleno de gente:

Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud. Siento que muchas veces se trata de hacer las cosas con miedo, pero no dejar de hacerlas y estar ahorita en este punto de mi vida, en un cuarto lleno de gente, me da mucho miedo.

Señaló que el premio dedicado a la composición significaba mucho para ella: "Escribir canciones ha sido mi manera de entender lo que vivo, aún incluso cuando las palabras habladas ya no me hacen sentido". Sin embargo, aseguró que la palabra escrita la había salvado más de una vez. "Cuando escribo siento que me salvo", mencionó.

Con este reconocimiento, la cantante también agradece la oportunidad de, a partir de la interpretación, "transferir el dolor al arte". Finalmente lanzó un mensaje a las mujeres de la industria, mencionó que solo ellas saben que "cada logro cuesta el doble y cada error pesa el triple", por eso es tan importante apoyarse mútuamente y convertirse en costumbre. Finalmente agradeció a quienes la han apoyado "en este tiempo tan difícil".

La carrera de Ángela Aguilar: disco nuevo y gira por EU

La intérprete de música regional Ángela Aguilar presentó su álbum Nadie Se Va Como Llegó, en mayo de 2025 bajo su sello discográfico Machin Records, fundado por Pepe Aguilar. En este disco, la hija menor del también fungió como productora ejecutiva. En este proyecto, la cantante fusionó la esencia del mariachi tradicional con sonidos contemporáneos del pop latino, la cumbia y los corridos tumbados. Su primer sencillo fue Corazón de piedra.

Ángela Aguilar está a escasos días de iniciar su Libre Corazón Tour, que incluirá varias fechas en Estados Unidos: viajará de Nueva Jersey a Indianápolis, y pasará por Chicago, Texas, Oklahoma, Atlanta, Denver, San Diego y Las Vegas.

