Cazzu Reacciona a Carta de Nodal, Quien La Acusa de Recurrir a la Mentira y Distorsionar Hechos

La cantante argentina Cazzu se encuentra en México como parte de su gira Latinaje. Este miércoles 15 de octubre, la intérprete ofreció el segundo concierto que tenía agendado en Ciudad de México, fue durante el show que Cazzu decidió responder a la carta que difundió ayer el abogado de Nodal. En el comunicado, se le acusaba de recurrir a la mentira y de dar versiones distorsionadas de los hechos.

Después de haber publicado su disco Latinaje y su libro Perreo, Una Revolución, la argentina anunció una gira por Latinoamérica, que incluye varias ciudades del país. Tras el sold out obtenido con su primera fecha, la cantante abrió una segunda oportunidad para que sus fans pudieran escucharla en vivo. Fue precisamente durante esta presentación, en el segmento en que se comunica con sus fans, que reaccionó a las palabras firmadas por el abogado César Muñoz.

Cazzu responde a Christian Nodal

El representante legal de Christian Nodal dirigió un escrito a los medios de comunicación y al público en general, en el que pedía aclarar que el cantante "ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas", pero no solo eso, también mencionaba que "Nodal habia aportado mucho más de lo exigido por la ley argentina".

La cantante eligió no quedarse callada, y antes de interpretar la canción que escribió para su hija Inti, sacó un papel que había preparado. En el escenario del Auditorio Nacional, Cazzu respondió. En principio señaló que le dedicaba el tema "a todas las mamás que crían solas a sus hijos". Más adelante agregó:

Yo, igual que muchas de ustedes no solo no recibo ayuda sino que recibo ataques.

La argentina de 31 años señaló que aunque antes confiaba en en el silencio para combatir la lucha, ahora eligió no quedarse callada, sobre todo por la forma en que se siente arropada por el público: "Cuando recibí el apoyo de todos ustedes supe que tenia un refugio para seguir luchando".

Cazzu señaló que su hija, como el de muchas madres, es su punto más frágil, pero "en la vida se puede ser frágil como una rosa o frágil como una bomba". También explicó que sus declaraciones se basan en su situación como madre, no a partir de una relación de pareja: "porque cuando una es madre, el amor de un hombre te importa un carajo". Así como su pequeña Inti es su punto débil también es su bálsamo para la tristeza y la injusticia.

Lamentó darle lugar "a algo tan oscuro en un momento tan bello como el que están regalando", mencionó. Pero, agregó: "es preciso y necesario que sepan que esta lucha es de todas nosotras".

La cantante aseguró que la musica es su bálsamo para el corazón, por eso dedicó el tema Inti a todas las mujeres: "que esta canción les recuerde que, para ser combativas, hay que tener corazón, mucho corazón"

Cazzu presenta su gira Latinaje en Ciudad de México

Cazzu conquistó por completo el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con su gira Latinaje. Este espectáculo teatral y emocional reunió a más de diez mil personas. En su presentación, la argentina, conocida como La Jefa, combinó fuerza, feminidad y una narrativa escénica y las transformó en arte. Acompañada por una banda en vivo y cuatro bailarines, Cazzu interpretó temas de su nuevo álbum y reversiones de sus grandes éxitos, consolidando su evolución artística y su poder de convocatoria.

Durante el concierto, la cantante asumió el papel de Julieta Deangelis, una figura creada por ella misma para hilar el relato central del espectáculo, ambientado entre bares, secretos y pasiones. La puesta en escena, cargada de luces rojas, sensualidad y complicidad con su público, dejó ver una Cazzu más madura, empoderada y consciente del vínculo que mantiene con sus seguidores. Además sorprendió con una versión de No me enseñaste de Thalía

En algún momento, Cazzu interactuó con el público, subió a fans al escenario y agradeció la energía que la acompañó durante la noche. Más allá de su despliegue visual y sonoro, el concierto fue también una declaración emocional. Cazzu fusionó géneros como la cumbia, el tango y el reggaetón. Libre de rencores y llena de agradecimiento, Cazzu nos recordó que la fuerza de una artista se mide por cómo transforma el dolor en espectáculo y la vulnerabilidad en poder.

