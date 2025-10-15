Victoria’s Secret Fashion Show 2025: Power Women En la Pasarela Con Más Glitter, Energía y Ritmo

La emblemática pasarela de lencería Victoria’s Secret Fashion Show 2025 volvió a brillar esta noche en Brooklyn, con una puesta en escena cargada de glitter, energía, ritmo, poder femenino y contrastes visuales, que entremezclaron alas, coronas, capas, batas, texturas, encaje, satín, color y coreografía, y cuatro intervenciones musicales de alto voltaje.

Esta edición del Victoria’s Secret Fashion Show llegó cargada de sorpresas desde varios días antes de su montaje, cuando se anunció la participación de Karol G, Madison Beer, TWICE y Missy Eliot. Más adelante, al difundirse las fotografías de una Barbie Ferreira estrenando nuevo look y después, durante los primeros segundos de la pasarela, cuando la primera sorpresa le advirtió al público que el evento había preparado algo grande.

Qué pasó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

El desfile arrancó con un momento impactante: Jasmine Tookes, una modelo estadounidense de 34 años caminó por la pasarela presumiendo su vientre de nueve meses de embarazo. La encargada de abrir la velada lo hizo vistiendo un conjunto color bronce que combinaba sensualidad y maternidad. Con alas — más reducidas en comparación con los tradicionales sets angelicales — caminó con serenidad y presencia, marcando un inicio inesperado y simbólico.

Acto seguido, comenzaron a salir modelos célebres como Adriana Lima, quien emergió cubierta de un enterizo de malla, cubierto en glitter, irradiando luz con cada paso. Las alas doradas que portaba eran más pequeñas, detalle que pareció reforzar que el brillo (y no el tamaño) era el protagonista visual de la noche.

Entre los momentos más memorables estuvo Alessandra Ambrosio, quien lució un conjunto mini con detalles relucientes, capturando la nostalgia del glamour de antaño. También se vio una sección inspirada en la noche: vestidos largos con lentejuelas, coronas que evocaban iconografía religiosa, y prendas con espaldas descubiertas que jugaron con la silueta femenina de forma elegante. En otra secuencia, capas enormes se desplegaron para generar movimiento y dramatismo.

Candice Swanepoel ofreció un momento espectacular: su estilismo integró múltiples collares que cubrían el torso. Otras modelos portaban alas sobre la cabeza, como si formaran parte de un tocado escultórico. En esta ocasión, el evento ofreció algunas miradas al backstage, con asistentes ayudando a las modelos a despojarse de sus tras cada pasarela, un ritual técnico que suele pasar desapercibido para el público, pero que resulta fundamental para el montaje del show.

Música y pasarela: la delicada fusión del Power Women

Una atmósfera totalmente distinta se vivió cuando Gigi Hadid apareció luciendo un conjunto rosa enmarcado en una capa floreada del mismo color. Mientras ella avanzaba por la pasarela, la cantante Madison Beer interpretaba en vivo sobre el escenario. La estética dominante fue rosa bañada en flores y destellos, además de bailarinas coreografeando alrededor de la intérprete y modelos en sincronía con la paleta visual del momento.

Las siguientes en aparecer fueron las integrantes del grupo TWICE. Ingresaron a escena llevando botas rosas y vestuarios que incorporaban piezas de la línea PINK de Victoria’s Secret, coordinadas a la perfección con la esencia cromática del segmento. Durante su actuación, los modelos alrededor de las intérpretes, con lo que se fusionó música y moda en una sola narrativa. La encargada de cerrar el segmento de TWICE fue Barbie Ferreira, quien desfiló llevando mezclilla combinada con un brillante traje rojo.

El show a encenderse cuando Karol G se subió al evento para interpretar su tema Ivonny Bonita. Vestida completamente de rojo, acompañada por modelos igualmente en rojo, también interpretó su polémico tema Latina Foreva. Al final de su segmento, se colocó alas rojas y realizó una pasarela final junto a las modelos.

Mientras esperábamos la potente presentación de Missy Elliott, el momento se acentuó con música de fondo, entre los temas que se escucharon estuvo 'Toxic' de Britney Spears, que resonó como pivote musical de la velada. En este segmento del show también se vieron piezas de lencería negra en varios sets, sumando los guiños clásicos de la marca.

Cuando Missy Elliott finalmente irrumpió en el escenario, lo hizo acompañada de un cuerpo de bailarines vestidos con trajes plateados. En medio de luces estroboscópicas, una plataforma móvil y grandes letras luminosas que formaban su nombre, la artista estadounidense llenó el set de energía y ritmo. Vestida con un conjunto brillante, lentes oscuros y un peinado sui generis, Missy reafirmó su estatus como ícono del performance y la moda urbana, aportando un contraste vibrante al glamour más clásico del desfile.

Este regreso del Victoria’s Secret Fashion Show, que desde su relanzamiento en 2024 busca conjugar nostalgia con modernidad, reafirma su apuesta por un espectáculo interdisciplinario donde el factor musical y la teatralidad estética cobran peso significativo. Sin olvidar el ADN del evento: la icónica participación de las más grandes celebridades del mundo del modelaje y la música.

