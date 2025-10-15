Barbie Ferreira Desata Comentarios en Redes Por su Paso por el Victoria's Secret Fashion Show

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 está a minutos de comenzar. Este miércoles 15 de octubre, Nueva York recibirá a decenas de modelos que se pondrán las alas de ángel y desfilarán sobre la pasarela. Este espectáculo tradicional ocurre año con año, y siempre con una novedad relacionada con su temática o con las modelos que participan. En esta ocasión, Barbie Ferreira fue quien desató una serie de comentarios en redes, previo a su paso por el desfile.

En 2024, tras una pausa de seis años, el icónico desfile puso especial foco en el tema de la inclusión y la diversidad​. El año pasado, la actriz mexicana Yalitza Aparicio viajó hasta la capital de los rascacielos para ser parte de las invitadas, entre las que también estuvieron la venezolana Lele Pons y Cher. En aquella ocasión, como también ocurrirá este 2025, del desfile se transmitió vía streaming y por plataformas digitales.

Esta no es la primera vez que Barbie Ferreira desfila en el Victoria's Secret Fashion Show, el año 2024 también lo hizo como parte de la iniciativa de la marca por presentar modelos de talla grande, como lo hizo en 2019 con Ali Tate Cutler. Tras aquellos históricos pasos hacia la inclusión corporal de la marca involucrando explícitamente modelos plus-size en sus campañas de lencería, este año vienen críticas.

La participación de Ferreira enmarcaba la iniciativa de Victoria's Secret para dejar de ser señalada por su falta de representatividad en cuanto a tallas, cuerpos no normativos, diversidad étnica y de identidad. Sin embargo, la audiencia también apuntó que llegaban un poco tarde a una sociedad hambrienta de inclusión.

Barbie Ferreira desata comentarios en redes

Este año, como los anteriores, el Victoria’s Secret Fashion Show generó expectativa desde semanas previas, particularmente cuando se anunció la participación de la cantante Karol G. También, como cada edición, el evento llama la atención por el elenco que integra su lista de modelos: Adriana Lima, Lili Aldrige, Ashley Graham, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio y Emily Ratajkowski; además de nuevas incorporaciones.

En este equilibrio entre las figuras icónicas del pasado y las nuevas personalidades, como Barbie Ferreira, fue precisamente la actriz de Euphoria quien levantó ámpula en redes sociales por lo que fue considerado un radical cambio de look. La audiencia habló sobre el cambio en su rostro y cuerpo, al mismo tiempo que criticó la consistencia del discurso de inclusión en la industria de la moda: "So no more plus size ok" (Entonces, no más tallas grandes, ok), apuntaron en X.

Algunos de los comentarios hacen referencia al personaje de Euphoria de Barbie: "Wait, is this euphoria kat? I couldn’t recognize her" (Espera, ¿es Kat de Euphoria? No la reconocí). Otros se refieren a la posibilidad de que la actriz haya utilizado Ozempic: "Ozempi-Queen looking good" (Ozempic Queen se ve bien), "Ozempic is a helluva drug" (Ozempic es una droga infernal). También se preguntan "Wait she lost weight?" (Espera, ¿ella perdió peso?).

Quién es Barbie Ferreira

Barbie Ferreira es conocida por su papel en Euphoria, a partir de entonces se volvió más conocida dentro de la comunidad queer. La actriz desfilará por segunda ocasión para la línea PINK, su debut con la marca de lencería ocurrió el año 2024. Hace unos días, la cuenta de la marca publicó en Instagram:

Si quieres íconos, te los daremos. Estamos súper emocionados de que Barbie Ferreira desfile para PINK en el Victoria's Secret Fashion Show de este año. 😍 Transmisión en vivo el desfile a las 7 p. m. ET y prepárate para ser una fan.

Hace algunas semanas, Barbie Ferreira asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto 2025, en donde pudo percibirse su cambio físico. En aquella ocasión, principios de septiembre de este año, utilizó un vestido de encaje para participar en el estreno de su nueva película 'Mile End Kicks'. En la cinta, la actriz interpreta a una joven de 23 años que escribe sobre Alanis Morissette.

A qué hora es el victoria secret fashion show 2025

El desfile se transmitirá en vivo por las cuentas de redes sociales de la marca. La alfombra rosa del Victoria's Secret Fashion Show 2025 inició a las 16:30 hora de México y media hora después arrancará la pasarela principal, en punto de las 17:00 horas. En esta ocasión habrá acceso exclusivo al detrás de cámaras.

Qué celebridades participarán este año

Entre las actuaciones musicales de este 2025 figuran Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y el grupo K-pop TWICE.

