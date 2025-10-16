Muere Tomonobu Itagaki: Creador del Videojuego Ninja Gaiden Deja Conmovedor Mensaje Póstumo

El mundo gamer está de luto por la muerte de Tomonobu Itagaki, creador del famoso videojuego Ninja Gaiden; aquí te compartimos el emotivo mensaje que pidió que se publicara al momento de su fallecimiento.

¿Quién fue Tomonobu Itagaki?

Tomonobu Itagaki nació el 1 de abril de 1967 en Tokio, Japón.

Itagaki dedicó su vida a desarrollar videojuegos.

Fundó Team Ninja, un estudio de desarrollo de videojuegos, empresa que creó en 1995, con la que lanzó las sagas. Ninja Gaiden, Dead or Alive y Nioh, entre otras.

Tomonobu Itagaki fue considerado como uno de los 100 mejores creadores de videojuegos en la historia.

El emotivo mensaje de despedida de Tomonobu Itagaki.

El japonés Tomonobu Itagaki murió hoy, 16 de octubre de 2025, a los 58 años de edad, y dejó un mensaje para sus fans en el que señaló que si se publicaba era porque “ya no estoy en este mundo”.

La luz de mi vida está a punto de agotarse.

Información en desarrollo…

