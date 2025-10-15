Diane Keaton: Revelan la Causa de la Muerte de la Actriz

La actriz Diane Keaton murió el sábado 11 de octubre a a los 79 años, así lo dio a conocer la revista People. De acuerdo con la información difundida el fin de semana, la salud de la actriz se deterioró repentinamente. Este miércoles 15 de octubre, cuatro días después de su fallecimiento, la familia compartió un comunicado en el que se dio a conocer la causa de su muerte.

En ese mismo comunicado difundido el fin de semana, la familia de la ganadora del Óscar expresó su gratitud por las muestras de apoyo.

El nuevo reporte compartido por la página web de la revista People confirma que la causa del fallecimiento de la actriz fue por neumonía. Así lo menciona:

La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de cariño y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, quien falleció por neumonía el 11 de octubre.

La familia de la actriz mencionó que Keaton "amaba a sus animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado".

Según una fuente consultada por la misma revista, la muerte de quien dio vida a Annie Hall "fue tan inesperada, especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu".

La actriz murió rodeada de su familia cercana. Según The Associated Press, Keaton falleció en California.

Información en desarrollo...