¿De Qué Se Operó Alejandra Guzmán? Su Papá Explica Qué Cirugía Se Hizo la Cantante Recientemente

El cantante Enrique Guzmán confirmó que su hija, Alejandra Guzmán, fue sometida a una operación. La también intérprete había estado en medio de rumores de una supuesta cirugía, que finalmente fue confirmada. Esta intervención ocurre después de que en julio pasado la cantante entrara al quirófano de emergencia, por recomendación de los médicos.

En julio pasado, la intérprete usó sus redes sociales para contar que se encontraba en un proceso de sanación, luego de sufrir a causa de su columna, durante más de una década. En aquel entonces señaló que, después de 13 años, estaba en la "mejor etapa" de su sanación.

El 8 de octubre pasado, la periodista Pati Chapoy informó que Alejandra Guzmán había sido intervenida quirúrgicamente: "salió perfectamente de la operación, se está reponiendo (...); la conocemos, es una mujer con una fortaleza fuera de serie", dijo en Ventaneando. Hace varias semanas, la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal compartió con el público que tenía hernias discales. En agosto pasado publicó en Instagram una radiografía que muestra varios tornillos de titanio en su columna.

Enrique Guzman confirma cirugía de Alejandra Guzmán

Aunque Alejandra Guzmán todavía no emite ningún mensaje tras la cirugía de columna a la que se sometió, su padre, el cantante Enrique Guzmán, se encargó de aclarar cualquier duda en torno a la salud de la reina del rock. El intérprete de El Rock de la Cárcel declaró que su hija estaba en su casa, "encantada de la vida". Agregó que la menor de sus herederas se sentía muy bien y no le dolía nada. Sobre la cirugía mencionó:

Ayer hablé con ella. Anoche. Me dijo: 'Papá, qué bueno que me hice la operación porque me dolía la columna desde hace mucho'.

Previamente Enrique Guzmán mencionó: "Todos los seres humanos tienen lo que se supone que iba a ser un rabo, te queda una colita de la columna; eso le dio lata toda la vida, igual que a mí. Te tienes que quitar el hueso. De acuerdo con reportes de prensa de esta misma cirugía, Alejandra Guzmán tenía una hernia discal que le presionaba los nervios; y además de provocarle dolor, le debilitaba las extremidades.

Quien también ha hablado de la salud de Alejandra Guzman es su hermana, Sylvia Pasquel, quien explicó que estos problemas de salud se derivan de una cirugía de aumento de glúteos que se hizo en 2009, en la cual se le inyectaron biopolímeros. Después de esa cirugía, la cantante de 'Reina de corazones' comenzó a sufrir ciertas secuelas: durante un viaje a Londres en 2012 dejó de poder caminar y esa misma noche "empezaba a sentir como una fiebre espantosa", le dijo a Yordi Rosado en 2021.

Las cirugías a las que se ha sometido Alejandra Guzmán

Su primera cirugía de cadera ocurrió en 2013. Tres años después, se le colocó la segunda. Alejandra Guzmán ha sido intervenida alrededor de 40 veces. En 2018 sufrió una fractura en la misma zona y en 2022, la cantante cayó en un escenario de Estados Unidos, a causa de que se le dislocó la cadera derecha. A cambio se le colocó una “de titanio”.

El 23 de julio de este 2025, Alejandra Guzmán publicó un comunicado en el que explicaba que, por recomendaciones médicas y para priorizar su salud, se veía en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025. La cantante mencionó que estaba comprometida con su recuperación y aseguró que repondría estos shows en 2026.

