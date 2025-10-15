Papás de Fede Dorcaz Rompen en Llanto en el Funeral del Cantante Argentino

Los papás de Fede Dorcaz, el cantante y modelo que fue asesinado en la Ciudad de México mientras conducía su camioneta, estuvieron en México para asistir a su funeral y repatriar su cuerpo a Argentina, país del que Dorcaz era originario.

La muerte del cantante causó una fuerte conmoción en México, Argentina y España, país donde Fede inició su carrera, ya que estaba a punto de hacer su debut en el concurso de baile del programa Hoy, 'Las estrellas bailan en Hoy', donde haría pareja con su novia Mariana Ávila.

Los padres del cantante llegaron desde Argentina a México la noche de este 14 de octubre para darle el último adiós a Fede y repatriar su cuerpo a Argentina.

"Solo venimos a darle un abrazo a la familia y a hacer un soporte. Me han dicho que ellos están muy agradecidos por todo lo que hemos hecho. Espero que todo esté bien. Lo mejor es que Mariana esté bien, que los papás estén bien, y que se logre hacer lo que están queriendo, que es la repatriación del cuerpo", dijo Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy.

¿Qué dijeron los padres de Fede Dorcaz?

"Fue un hijo maravilloso", dijo entre lágrimas su mamá en un video compartido por el programa Hoy.

"Si no llegó antes a ser una gran estrella fue porque nunca aceptó una propuesta indecente, comentó su papá, y después pidió que limpiaran su nombre.

"Quiero que se encarguen de eso, se los pido por favor", exhortó a los medios, "era un luchador, era sano, él se merecía todo".

La mamá de Fede, visiblemente molesta, exigió justicia en memoria del artista.

Fede Dorcaz fue asesinado a tiros la noche del 9 de octubre en la Ciudad de México, mientras conducía su camioneta. Aunque en un inicio se manejó la versión de un intento de asalto, las autoridades descartaron esa hipótesis al confirmar que no le fue sustraída ninguna pertenencia. Esta información ha reforzado la línea de investigación que apunta a un posible "ataque directo".

Familiares y amigos del actor abrieron una campaña en GoFundMe para reunir recursos para que sus padres puedan llevar el cuerpo a Argentina.

"Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades", escribió Alex Vallés Ruiz, amigo de Fede, en GoFundMe.

"Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación".

