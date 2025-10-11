¿De qué Murió Diane Keaton, la Legendaria Actriz de Hollywood?

Este sábado 11 de octubre, la actriz estadounidense Diane Keaton falleció a los 79 años en California, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por medios locales y fuentes cercanas a la familia de la intérprete, quienes solicitaron respeto y privacidad en este momento de duelo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del deceso, ni si Keaton padecía alguna enfermedad crónica.

Diane Keaton fue una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, reconocida por su talento, carisma y estilo único dentro y fuera de la pantalla. Su carrera abarcó más de cinco décadas, durante las cuales participó en decenas de producciones que marcaron la historia del cine estadounidense.

Su papel más recordado es, sin duda, el de Annie Hall (1977), película dirigida por Woody Allen que le valió el Premio Óscar a Mejor Actriz y consolidó su lugar entre las grandes intérpretes de su generación. También destacó en cintas como El Padrino (1972) y sus secuelas, donde interpretó a Kay Adams, así como en Alguien tiene que ceder (2003), al lado de Jack Nicholson, rol que le valió una nueva nominación al Óscar.

La actriz estadounidense Diane Keaton falleció a los 79 años. Foto: AFP

Noticia relacionada: Fede Dorcaz: Su Última Publicación en Instagram Horas Antes de Ser Asesinado en Periférico

Keaton fue directora, productora y escritora

Además de actriz, Keaton fue directora, productora y escritora. Su personalidad excéntrica y su inconfundible estilo —trajes masculinos, sombreros y una elegancia atemporal— la convirtieron en un ícono de la moda y la cultura pop.

Colegas, críticos y admiradores de todo el mundo han comenzado a despedirse de la estrella, recordando su legado como una de las mujeres más influyentes en la historia del cine. Su trabajo y su autenticidad seguirán inspirando a futuras generaciones de artistas.

Historias recomendadas:

Murió Diane Keaton, Actriz Ganadora del Oscar, a los 79 Años

La Reacción de Wendy Guevara Tras Enterarse del Asesinato de Fede Dorcaz