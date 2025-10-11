Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: Los Minutos Negros

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Las Mil y Una Noches

Comenzamos con esta serie que cuenta la historia de Sehrazat, una joven viuda que no puede tratar económicamente a su hijo pequeño enfermo terminal, por lo que se ve obligada a dirigirse a su jefe, pidiendo ayuda. La propuesta de su jefe cambia para siempre su vida.

Los minutos negros

Seguimos con esta película sobre un asesino suelto, donde el detective encargado de la investigación, “Travolta”, parece estar más interesado en enterrar el caso que en resolverlo, pero un teniente y una periodista lo harán por él, viviendo así los minutos más negros.

La Absoluta

Finalmente un documental. La selección española de futbol cambiará gracias a Iker Casillas y Xavi Hernández. Ambos, junto a los mejores jugadores de su generación, convertirán un conjunto históricamente perdedor en el mejor equipo de la historia.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos del Mundial Sub-20, México ante Argentina y el amistoso entre México y Colombia, los encuentros de la NFL, el inicio de ¿Quién es la máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

Ingresa a ViX y pasa un gran fin de semana con el contenido que tiene para ti.

