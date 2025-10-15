De Trap Queen a Showwoman: Cazzu Transforma el Drama en un Espectáculo Sin Rencores

Diez mil personas crearon una repetición de ondas sonoras probablemente pocas veces escuchadas en el Auditorio Nacional. Cazzu, La Jefa, la argentina, la feminista, la trapera, la escritora, la mamá, la mujer que ha conquistado nuevos públicos por una historia privada que permeó los corazones de los muchos miles de mujeres que, como ella, asumen su maternidad en soltería, por esto, por lo otro, por lo que sea, Cazzu se presentó por primera vez en México. Y demostró que sí, sí puede llenar un Auditorio Nacional. Hasta dos.

La cantante argentina de 31 años llegó a México como parte de la gira Latinaje. En este concierto, Cazzu dejó a un lado la rebeldía y a la mujer combativa de otro tiempo para dar lugar a un nuevo concepto teatralizado en el que se echó en la espalda el show completo. El cuerpo de baile de otro tiempo fue intercambiado por cuatro bailarines, todos varones, y una banda en vivo, que musicalizó la historia de una misteriosa mujer que vive entre bares y secretos.

En su primer show en el Auditorio Nacional, Cazzu rompió su propio récord. La última vez que estuvo en nuestro país, recordó, se presentó ante cuatro mil personas. Ahora no solo lo duplicó sino que lo quintuplicará con el segundo show que ofrecerá este miércoles 15 de octubre.

Cazzu presenta Latinaje en Ciudad de México

“Nada como tocar un 14. ¡Todo lo bueno pasa en estas fechas! ¡CDMX aquí les voy!”, escribió Cazzu en su cuenta de Twitter este martes por la tarde, algunas horas antes de su concierto que, para gusto de muchos de sus seguidores empezó 10 minutos después de la hora convenida en el boleto. El Auditorio Nacional era un mosaico de cuernitos rojos de todos los estilos: lentejuelas, luces, terciopelos, no importaba el material solo que llevaran diademas de cuernos que encenderían cuando Cazzu cantara Dolce, en cuyo video la acompaña un modelo vestido de diablo.

Las luces rojas, sin embargo, no se encendieron solo en Dolce, estuvieron prendidas todo el rato y eso le encantó a la argentina, porque conoce a su fandom, y sabe lo que están dispuestas a hacer por ella, desde un vestuario en el que participen varios miembros de su familia hasta guardar silencio con un simple movimiento de manos. Porque Cazzu es La Jefa.

Tal como lo hizo en Buenos Aires y Montevideo, Cazzu llegó al escenario de la Ciudad de México para interpretar a Julieta Deangelis, la protagonista de la historia novelada que creó para este show. La banda de los cuatro (integrada por Palito, Cicerón, El Cuervo y ella) se apoderó de los primeros cuarenta minutos del concierto. Entre mesas de bar, gabinetes, sillas, bailes, cambios de vestuario y mucha sensualidad, la cantante argentina ofreció un show muy diferente a lo que tenía acostumbrado a su público.

Una vez que terminó la historia, finalmente Cazzu se dirigió a su público. Habló de lo contenta que estaba de presentarse en ese venue y celebró cada reacción de su público. Desde el escenario reconoció el vestido rojo de una fan y subió a tres chicas a que bailaran con ella.



El concierto de Cazzu en México fue una conmoción total para quienes la esperaban después del lanzamiento de su álbum más reciente, Latinaje, en el que fusiona distintos estilos musicales: cumbia, merengue, tango, reggaetón; pero entre su setlist no podía dejar afuera los grandes éxitos de otros tiempos. Aunque reversionados, lejos, muy lejos del trap, sus fans cantaron de principio a fin los primeros temas que la hicieron famosa.

La cantante argentina originaria de Jujuy tenía preparadas algunas pequeñas sorpresas para sus fans, como la interpretación de No me enseñaste de Thalía, y la nueva versión de Nada y Loca. Aún con estos cambios de ritmos, sus fans le demostraron su lealtad de principio a fin. Sin odio, sin abucheos, sin referencias a nadie, quizá solo por ahí un grito aislado que se atrevió a decir lo que todas pensaban pero nadie se atrevía a decir, sin rencores pero sí con mucho agradecimiento a quien demuestra que las caídas y los raspones son solo parte de la vida. Como lo es también el canto, el baile, la familia y el amor de quienes están contigo en las malas, porque en la buenas, todos.

Qué canciones interpretó Cazzu en su concierto en México

Ódiame

Sobre mi tumba

Me tocó perder

Piénsame

Mala suerte

Engreído

Dolce

Jefa

Nena trampa

Mucha data

Brinca

Miedo

Toda /Loca

Ahora

Que disparen

La cueva

Inti

Pobrecito mi patrón

No me enseñaste

Una loca enamorada

Peliculeo

Nada

Tú y tú

Con otra

Menú de degustación

