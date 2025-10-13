Cazzu Revela la Fecha Real en que Nodal le Informó de su Relación con Ángela Aguilar

A unas horas de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Cazzu habló con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en dicha entrevista reveló varios detalles como la fecha exacta en que se enteró de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar y si es verdad que hará un dueto con Belinda.

Cuando la prensa le preguntó si era verdad que ella ya estaba enterada de que el padre de su hija Inti, Christian Nodal, tenía una relación con Ángela Aguilar mientras ellos dos seguían juntos, como Nodal lo reveló en una entrevista hace unos meses, Cazzu dijo que no sabía nada.

Él en la entrevista dice que termina contigo y a los dos días empieza su relación y que tú ya sabías de esto. ¿Es verdad o no es verdad porque ya estamos confundidos?, dice la reportera, a lo que Cazzu responde:

"No, la primera vez que yo hablé, que sentí la necesidad de hablar fue para explicar que no, yo no sabía. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos", dijo Cazzu.

La rapera y escritora también enfatizó que no le importa.

"Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad, y estaría re bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, y esto me gustaría que sea lo último que tengo para decir sobre esta situación: finalmente nosotros somos una ventana de muchas de las realidades, yo estoy muy agradecida por el cariño que se me ha dado y finalmente seguiremos adelante, yo estoy bien, todo lo que vaya a pasar no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien. Seguramente hay historias mucho peores", puntualizó.

¿Habrá dueto con Belinda o no?

En esa misma entrevista, Cazzu reveló si es verdad que está preparando un proyecto con Belinda como se había especulado en estos días.

"No tuve la suerte de conocerla todavía, la verdad que eso no es cierto", dijo la intérprete de 'Con Otra'.

