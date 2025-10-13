¿Era para Christian Nodal y Ángela Aguilar? El Mensaje Viral de Cazzu que Sorprendió a sus Fans

Cazzu, la rapera argentina, sigue con su exitosa gira por América Latina, y en su más reciente presentación en Uruguay, envió un mensaje que sorprendió a sus fans. Muchos consideraron que era en referencia a su ex, Christian Nodal y a Ángela Aguilar, luego Cazzu aclaró en el aeropuerto de Ciudad de México si el mensaje iba dirigido hacia ellos.

Sin mencionar a nadie en particular, el mensaje de “La Jefa” surge en medio de la controversia que envuelve a su ex, Christian Nodal, y su esposa, Ángela Aguilar, quienes han sido objeto de duras críticas y acoso en redes sociales.

¿Qué generó las críticas a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

La historia de amor entre Cazzu y Christian Nodal parecía ir viento en popa: conciertos juntos, declaraciones románticas y hasta una hija en común. Hasta que en mayo de 2024, la pareja anunció su separación, asegurando que todo se dio en buenos términos y con mucho respeto, especialmente por el bienestar de su bebé.

Pero poco después del anuncio, el cantante sorprendió al confirmar su nueva relación con Ángela Aguilar, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales. Algunos fans celebraron el romance, mientras que otros no tardaron en lanzar críticas y especulaciones sobre un posible “traslape” entre una relación y otra.

Ángela y Nodal aseguraron que su amor no es nuevo, sino más bien una historia que retomaron tras haber tenido una conexión especial en el pasado. Aun así, el revuelo fue tal que ambos han enfrentado comentarios negativos y hasta ciberacoso.

Por su parte, Cazzu se ha mantenido al margen, enfocada en su gira por América Latina. Eso sí, ha compartido mensajes reflexivos en podcasts y redes que muchos donde deja claro que su prioridad es su hija y su crecimiento personal.

Sin embargo, las polémicas se reavivaron después de que Nodal diera una entrevista en la que defiende a Ángela Aguilar y pone a Cazzu en un papel incómodo.

El Mensaje de Cazzu en su concierto en Montevideo

"La Jefa" aprovechó su plataforma ante miles de personas para hacer a un lado la música y velar por algo muy importante: la paz.

“Siento que es un mensaje que pasa el tiempo y sigue siendo necesario… Como La Jefa de toda esta situación, les quiero pedir: Más odio, basta. Basta de odio, basta de bardear en las redes, basta de pelear por ahí por la razón que sea”, dijo Cazzu en medio del concierto ante la ovación de sus fans en Uruguay.

“Amor, todo amor. Somos amor. Este mundo necesita más amor y más canciones como esta”, dijo antes de continuar con su show.

Muchos pensaron que este mensaje era para pedir que pare el odio y las críticas contra Nodal y Aguilar, así que hoy lunes 13 de octubre, cuando llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, la prensa le preguntó a Cazzu si efectivamente el mensaje tenía ese propósito.

"En este momento particularmente me refiero a todo, es obvio que estamos atravesando un momento en el mundo, toda Latinoamérica, todo el mundo está atravesando situaciones de mucha violencia y muy tristes como para seguir poniendo energía en eso, es más o menos a lo que me refiero, pero en general de la mayoría de cosas no me entero porque no estoy en las redes, porque es mi forma también de protegerme, pero si me llega alguna historia de que por ahí usan mi nombre para agredir a mí no me pone feliz", declaró Cazzu.

Cazzu se presenta en México los días 14 y 15 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ambos días con sold out.

Historias recomendadas:

Cazzu Rompe Récord de Reproducciones con su Tema ‘Con Otra’

Bad Bunny Lidera la Lista de los 100 Artistas Latinos más Grandes del Siglo XXI de Billboard