El Bogueto Habla de Su Éxito 'Lamine Yamal': "Yo Me Identifico Mucho con Él"

El Bogueto presentó un nuevo tema inspirado en Lamine Yamal, exitoso futbolista español y una de las figuras del Barcelona.

Pues yo creo que para mi Lamine refleja el barrio, crecimiento, venir de cero y que está chamaco y tiene el hambre de comerse al mundo; entonces, yo creo que me identifico mucho con él por el tema de venir de abajo, venir del barrio y que se mantiene fiel a sus raíces y a su cultura

El trapero mexicano tiene la esperanza de conocer al mediocampista del Barcelona, aunque señala que es seguro que ya haya escuchado la canción.

Íbamos a ir a España, de hecho, a los entrenamientos del Barça, pero el estadio creo que todavía no lo han terminado, por eso fue que ya no fuimos y ahí iba a aprovechar para presentar la canción, pero yo creo que ya la escuchó

Celine, su primera hija

Celine su primera hija está por nacer. Los padres saben que crecerá entre escenarios y giras, pues la orgullosa mamá es la representante del artista y viajan juntos casi todo el tiempo.

De aquí pa'allá y para todos lados, yo creo que ya está acostumbrada al ruido, si porque la Xime siempre me acompaña a todos lados, este fin tuve dos shows y a los dos fue, entonces ya está acostumbrada al ruido la beba

Es un gran momento para el Bogueto, además del nacimiento de la bebé, estrenará disco aproximadamente en un mes.

