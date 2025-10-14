Laura Pausini está en México. La cantante está promocionando su nuevo sencillo 'Mi historia entre tus dedos', tema que se desprende de su próximo álbum de covers, 'Yo canto'. La cantante italiana visitó el estudio de Despierta con Danielle Dithurbide, abrió su corazón para respondernos cinco preguntas rápidas. También nos contó qué podemos esperar del disco que aún está grabando.

La intérprete de 51 años está promocionando su propia interpretación del icónico tema de Gianluca Grignani. La canción fue un himno al amor de la que nadie se escapó en aquel tiempo. La emoción del cantautor milanés fue revisitada por quien hoy ofrece una nueva versión, llena de la emoción que la caracteriza. Gracias a Pausini, este tema puede llegar a una audiencia nueva que vive sus propias historias de amor.

Esta no es la primera que la cantante nacida en Faenza presenta nuevas versiones en un disco; en 2006 interpretó 'Io canto', que también incluyó un tema de Luca Grignani ('Destino paraíso'). Aquella producción recopiló 16 canciones compuestas por los autores italianos más destacados del siglo XX.

Video: Exclusiva N+ | Laura Pausini Reinventa "Mi Historia Entre Tus Dedos" para Nuevo Disco

Nota relacionada: Laura Pausini Anuncia Gira Internacional en 2026; Fechas en México

Laura Pausini, su paso por México

Laura Pausini no solo visitó la Ciudad de México para promocionar 'Mi historia entre tus dedos', también cantó sus entrañables temas en el foro de N+ y aprovechó para invitar a la audiencia a ser parte de su próximo tour, que la llevará a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El Yo Canto World Tour iniciará en España, en marzo de 2026. A México llegará en mayo. Se presentará:

Ciudad de México: 2 de mayo de 2026 en la Arena Ciudad de México.

Guadalajara: 5 de mayo de 2026 en la Arena Guadalajara.

Monterrey: 7 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey.

Este disco de covers es un homenaje a los cantautores españoles y latinoamericanos; está dedicado a algunas de las canciones que más le han ayudado a crecer. La intérprete nunca había externado su respeto a los músicos de nuestra región de esta forma, por eso le emociona tanto este proyecto. Pausini adelantó que hay varios cantantes de México, pero lamentablemente no pudo darnos ningún nombre.

Recuerdos, canciones y escenarios: Laura Pausini en breve

Laura Pausini nos contó que definitivamente le emociona muchísimo más subirse al escenario que entrar al estudio de grabación. Pero cantar para el público en vivo no es tan sencillo, siempre que le toca hacerlo siente muchos nervios los primeros cinco minutos: "Después el problema es que no quiero salir del escenario nunca más, entonces mis conciertos son muy largos".

A la hora de preguntarle sobre su repertorio, compartió que 'Víveme' es la canción perfecta para dedicársela a su vida personal. Pero cuando se trata de recordar el contexto en el que grabó 'Se fue', recuerda que ella era muy pequeña: "Tenía 18 años cuando salió, y era muy ingenua. Sigue siendo una de mis canciones favoritas cuando la canto en vivo". Aquellos tiempos le han dejado grandes aprendizajes; por eso, este es el mensaje que le enviaría a su yo de 1994:

Le diría: 'Laura, prepárate porque vas a conocer el mundo entero. Es una experiencia fantástica'. Y también le daría una lista de personas que no tiene que frecuentar.

Laura Pausini aprovechó este espacio para recordar su primera presentación en público, la que la convirtió en cantante. Su primer show en forma fue algo privado, pero muy trascendental para ella: Ocurrió cuando apenas era una niña de 8 años, se presentó ante un público pequeño "pero muy importante para mí". Se trataba de una pizzería de Italia en la que trabajaba su papá. Así lo recuerda:

Mi padre es cantante y polinstrumentista de piano bar y, aquella noche, celebrando mi cumpleaños, le pedí darme su micrófono y ponerme a cantar. Y desde ese momento soy una cantante.

¿Tú también has seguido de cerca la carrera de Laura Pausini? ¿Ya escuchaste 'Mi historia entre tus dedos'? ¿Qué canciones de cantautores mexicanos te gustaría escuchar en él?

Historias relacionadas:

Familia de Fede Dorcaz Pide Donaciones para Trasladar su Cuerpo a Argentina

¿Cuánto Pesa Abelito? Esto Dijo al Ser Cargado por Belinda en Video Viral

Fallece D’Angelo a los 51 años: Se Apaga la Estrella del Ganador del Grammy