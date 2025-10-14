Fallece D’Angelo a los 51 años: Se Apaga la Estrella del Ganador del Grammy

El cantante de R&B y pionero del neo-soul D’Angelo, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, murió este martes 14 de octubre de 2025, a los 51 años. La encargada de dar a conocer la noticia fue su discográfica, quien envió un comunicado en el que agrega un mensaje de la familia del intérprete: "La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”. Agregaron: "Estamos desconsolados".

De acuerdo con información familiar y de medios como People, AP News y The Guardian, Michael Eugene Archer, D'Angelo, falleció tras una prolongada ("y valiente) batalla privada contra cáncer pancreático.

La información señala que pasó meses hospitalizado, y sus últimas dos semanas de vida estuvo bajo cuidados paliativos, rodeado de seres queridos. Su muerte ocurrió en su hogar en Nueva York, de acuerdo con reportes. La familia ha pedido privacidad, pero también ha invitado a sus fans a llorar su pérdida y celebrar la música que deja.

D'Angelo: su legado musical

El cantante D’Angelo será recordado por haber transformado el R&B moderno, mezclando soul, gospel, funk y hip-hop con un lirismo profundo y arreglos musicales muy cuidados.

Debutó con Brown Sugar en 1995, un disco que lo ubicó como una voz nueva e influyente. Su segundo álbum, Voodoo (2000), ganó varios premios Grammy y contiene canciones icónicas como Untitled (How Does It Feel)', cuya estética (video, voz, presencia escénica) lo convirtió en símbolo cultural.

Después de largos períodos fuera del ojo público, regresó con Black Messiah en 2014, un álbum muy esperado que también recibió reconocimiento crítico y premios. Quien creció con Public Enemy y Malcolm X recordaba que en aquellos años la cultura popular estaba al tanto de lo que ocurría y la música giraba en torno a las letras.

En una charla con Interview Magazine detalló que planeaba dedicarse a la música y vivir haciendo música el resto de su vida. Agregó:

Para mí, la música es mucho más profunda que hacer videos... La música soy yo. Eso es lo que soy, de verdad. Así que formará parte de mí hasta el día de mi muerte.

Quién fue D'Angelo

Michael Eugene Archer nació el 11 de febrero de 1974 en Richmond, Virginia. Su familia tenía fuertes raíces en la iglesia pentecostal; desde que tenía tres años aprendió piano, y participaba en la actividad musical de la iglesia. En su adolescencia empezó a participar en grupos musicales y presentaciones, y ganó reconocimiento en espacios como Amateur Night at the Apollo, en Nueva York.

Grabó tres producciones discográficas Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) y Black Messiah (2014). El primero le ayudó a ser identificado por la combinación de las cuerdas, sus influencias soul y su voz cálida. Gracias al segundo ganó su primer premio Grammy por Mejor Álbum R&B; en total se llevó cuatro premios Grammy. Le sobreviven sus tres hijos: dos hombres y una mujer.

