Hallan Muerto a Mykee Moves, Bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro: ¿Qué se Sabe del Caso?

Michael-Anthony "Mykee" Leones Espino, bailarín que trabajó por años junto a Rosalía y Rauw Alejandro, fue encontrado sin vida en Miami-Dade, luego de haber sido reportado como desaparecido. Tenía 28 años.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Leones Espino fue localizado el lunes 13 de julio en el área de Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace, donde fue declarado muerto. El cuerpo fue hallado cerca de las vías del tren en esa misma zona.

Las autoridades determinaron que se trató de un aparente suicidio.

La búsqueda previa

Antes de confirmarse su muerte, Mykee había sido reportado como persona desaparecida. Fue visto por última vez el domingo alrededor de las 12:30 p.m., saliendo de la cuadra 14200 de Southwest 161st Court en Miami, y la oficina del sheriff había emitido previamente una ficha de persona desaparecida, pidiendo ayuda del público para localizarlo.

Las autoridades habían instado a la comunidad a "actuar con extrema precaución al hacer contacto con la persona desaparecida", sin proporcionar detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

¿Quién era Mykee Moves?

Bajo el nombre @mykeemooves en TikTok e Instagram, Leones Espino tenía aproximadamente 54.5 mil y 26.2 mil seguidores en ambas plataformas, respectivamente, cuentas donde documentaba su trabajo como bailarín profesional en ensayos, presentaciones y giras junto a grandes artistas latinos.

Su trayectoria con Rauw Alejandro incluyó su participación en la gira Cosa Nuestra, que terminó en noviembre de 2025, así como en la gira Saturno y en el video musical de "Touching the Sky" de 2024. Con Rosalía, sus redes mostraban su paso por la gira Motomami a finales de 2022 y principios de 2023, incluyendo un clip junto a la canción "Despechá".

La reacción de Rauw Alejandro

Tras conocerse la noticia, el cantante puertorriqueño le dedicó un mensaje en sus Historias de Instagram. "Quedan tantas cosas por decir, tantos pensamientos sin terminar", escribió. "8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima".

Previamente, el propio Rauw había compartido en sus redes la ficha de persona desaparecida de Mykee al pedir ayuda a sus seguidores para localizarlo.

Hasta el momento, ni Rauw Alejandro ni Rosalía se han pronunciado con un comunicado formal más allá de este mensaje; Billboard señaló que se comunicó con representantes de ambos artistas para solicitar declaraciones adicionales.