Hallan Muerto a Mykee Moves, Bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro: ¿Qué se Sabe del Caso?

Michael-Anthony "Mykee" Leones Espino, bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro, fue hallado muerto en Miami-Dade tras ser reportado como desaparecido. Esto se sabe.

hallan-muerto-mykee-moves-bailarin-rosalia-rauw-alejandroFoto: Instagram Mykee Moves

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El bailarín Mykee Moves, colaborador de Rosalía y Rauw Alejandro, fue hallado muerto tras ser reportado desaparecido. Las autoridades investigan un posible suicidio. Más sobre su carrera y reacciones aquí.

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