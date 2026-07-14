¿Cuándo Empieza La Casa de los Famosos México 2026? Este Día Se Estrena la Nueva Temporada

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene fecha confirmada. El reality show, uno de los más seguidos de la televisión mexicana, regresará con nuevas dinámicas, un elenco en revelación escalonada y una estructura de transmisión multiplataforma que combina televisión abierta con streaming.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 2026?

El inicio de la competencia será el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, cuando la gala inaugural se transmita por televisión abierta y en formato digital. Se trata de un estreno pensado justo para la "cruda" postmundialista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Entrevista N+: Ernesto Laguardia, Primer Habitante de La Casa de los Famosos México 2026

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2026?

La producción diseñó un esquema pensado para distintos tipos de audiencia:

Gala de estreno y galas de eliminación: Las Estrellas, los domingos a las 20:30 horas.

Seguimiento diario: de lunes a viernes en Canal 5, a las 22:00 horas.

Transmisión 24/7: disponible exclusivamente en ViX Premium, plataforma que requiere suscripción de pago.

Además, habrá canales de suscripción gratuita en WhatsApp e Instagram para notificaciones y adelantos exclusivos, y el sitio oficial y redes sociales permitirán a la audiencia votar y participar en dinámicas que influirán en las nominaciones semanales.

¿Quién conduce esta temporada?

Galilea Montijo encabezará la conducción, liderando la presentación de los habitantes y los momentos clave del programa. La revelación del resto del equipo de conducción se hizo de forma escalonada en programas de Televisa como Hoy y Cuéntamelo Ya!, e incluyó a Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Integrantes: los primeros confirmados

La producción optó por presentar a un integrante por día. Hasta el momento, la lista incluye:

Ernesto Laguardia: primer actor y conductor.

Karina Torres: influencer de "Las Perdidas".

Ximena Herrera: actriz boliviano-mexicana.

Aldo Rendón: estilista de moda.

Moisés Peñaloza: actor, modelo y Mister Supranational México.

Cynthia Klitbo: actriz reconocida por sus papeles de villana.

Yahir: cantante y actor.

La lista se actualizará cada día hasta completar el elenco.

Un nuevo tema musical y sin versión All Stars

La productora Rosa María Noguerón adelantó que el reto de esta edición es mantener el interés del público con un casting diverso. Por otro lado, Wendy Guevara y Elaine Haro grabaron el tema musical oficial de la temporada 4, y la producción descartó, por ahora, una versión All Stars del programa.