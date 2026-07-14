Padre de Christian Nodal Rompe el Silencio sobre el Supuesto Distanciamiento con su Hijo

Jaime González, padre de Christian Nodal, habla sobre los rumores de distanciamiento y disputa por el registro del nombre artístico del cantante; también habló de Ángela Aguilar.

Padre de Christian Nodal Rompe el Silencio sobre el Supuesto Distanciamiento con su HijoFoto: Cuartoscuro

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Jaime González, padre de Christian Nodal, habla sobre los rumores de distanciamiento y disputa por el registro del nombre artístico del cantante; también habló de Ángela Aguilar.

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