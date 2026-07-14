Padre de Christian Nodal Rompe el Silencio sobre el Supuesto Distanciamiento con su Hijo

En medio de semanas de especulación sobre una fractura familiar y una posible disputa legal, Jaime González, padre y representante de Christian Nodal, salió a desmentir los rumores. En entrevista con el programa Despierta América, el empresario aseguró que la relación con su hijo está intacta.

"Estamos bien, gracias a Dios. No hay problemas de nada. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí. Hablé con él hace dos días", declaró González.

¿De dónde surgieron los rumores de distanciamiento?

La versión sobre una crisis familiar tomó fuerza luego de que trascendiera que González renovó el registro del nombre artístico de su hijo, un movimiento que, según varios medios, se dio sin previo aviso al cantante y que habría detonado el desacuerdo entre ambos. A esto se sumó que Nodal dejó de seguir en redes sociales a sus padres, lo que alimentó las teorías sobre una ruptura real detrás de la disputa legal.

González explica el origen de los derechos del nombre

Cuestionado directamente sobre la titularidad de la marca "Christian Nodal", el empresario fue claro:

"Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy inversionista y el creador de la carrera, y Christian siempre ha sabido eso. Estamos en pláticas para regresárselos", afirmó.

Con esta declaración, González no solo reconoce el origen del conflicto,que él mismo posee los derechos comerciales, sino que adelanta que existe ya una negociación en curso para transferirlos a su hijo.

"Ya no estoy tan cerca como al principio": una etapa distinta, no una ruptura

Sobre su menor presencia junto al cantante en comparación con los inicios de su carrera, González lo atribuyó a la madurez profesional de Nodal, no a un enfriamiento en el vínculo:

"Tengo más proyectos y ya no estoy tan cerca como al principio. Él está más maduro y no ocupa que lo esté cuidando, toma sus decisiones", comentó.

También defendió a su nuera, Ángela Aguilar

El empresario aprovechó el encuentro con la prensa para pronunciarse sobre las críticas que ha recibido Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal:

"Es terrible. A mí no me gusta todo el rollo negativo que están recibiendo, no se lo merecen, nadie se lo merece", expresó, en un mensaje que busca frenar las versiones de una mala relación con su nuera.