Elenco de Papás por Siempre Da Detalles Exclusivos Antes del Estreno de la Telenovela Hoy

Papás por siempre, la telenovela que conquistó al público con su frescura y temas familiares, vuelve con una nueva temporada que promete seguir tocando fibras sensibles y sacar sonrisas.

En entrevista con N+, José Ron, uno de los protagonistas, se dijo feliz por esta nueva etapa del proyecto.

“Muy contento, muy agradecido por esta oportunidad, otra vez de llevar un mensaje a todo el público”, expresó.

El actor adelantó que su personaje seguirá evolucionando en una historia “maravillosa, familiar, con temas actuales y reales”. Además, confía en que la audiencia joven se sienta identificada: “Espero que la recepción sea buena. Se van a entretener y también vamos a lograr una conexión importante”.

Ariadne Díaz, quien vuelve a meterse en la piel de Aidé Mosqueda, reflexionó sobre cómo han cambiado las formas de consumir televisión: “Los formatos han ido cambiando respecto a las necesidades del consumidor. Todos nos encariñamos con los proyectos, sentimos nostalgia cuando acaban… y esta historia no es la excepción”. Para ella, esta nueva etapa está lejos de sentirse forzada: “No van a ver paja. Van a ver historias concisas, interesantes y profundas. Y personajes que el público ya quería, más otros nuevos, como el de Erika Buenfil, que están espectaculares”.

Y hablando de nuevos rostros, Erika Buenfil se suma al elenco con la energía que la caracteriza y asegura que esta historia tiene algo para todos. “Está tan actual que muchos personajes se pueden parecer a cualquier persona real que esté viendo la telenovela. Hay jóvenes, hay no tan jóvenes, hay papás… hay situaciones muy de la vida real”. Para la actriz, el encanto está en lo cotidiano: “Claro, es una telenovela, pero no es algo forzado. Está rodeada de familia, de amor, de conflictos muy normales”.

Así que si eres de los que se encariñan con los personajes, se ríen con sus enredos y se emocionan con sus conflictos, Papás por siempre promete ser ese abrazo televisivo que no sabías que necesitabas.

Erika Buenfil y Ariadne Díaz: Madre e hija en pantalla, cómplices detrás de cámaras

Más allá del guión y las cámaras, la conexión entre Erika Buenfil y Ariadne Díaz traspasó la ficción en Papás por siempre. Interpretar a madre e hija no fue solo un reto actoral, sino una experiencia emocionalmente poderosa para ambas actrices.

“Fue muy fácil porque nos llevamos muy bien. Fue increíble, fue padrísimo”, cuenta Ariadne. La actriz no escatimó en elogios para su compañera: “Yo no me imagino que otra persona lo hubiera hecho. Mi personaje favorito de la novela es el de Erika. Es divertida, dice cosas y le vale sorbete, dice lo que muchos no podemos decir. Es políticamente incorrecta y encantadora”. Pero no todo es comedia: detrás del humor, también hubo escenas profundas y muy emotivas. “Desde el ensayo no podíamos parar de llorar. Hicimos una conexión importante. Creo que ambas constatamos cosas de nuestras vidas reales a través de esta relación”, confesó.

Por su parte, Erika Buenfil coincidió en que esa complicidad fue clave para que las emociones fluyeran de forma tan natural en pantalla: “Era muy padre porque nos mirábamos a los ojos, ya conocíamos la historia... y ya estábamos llorando”. La actriz destacó que algunas escenas exigían decirse cosas muy fuertes, y que sin la buena relación que tienen, habría sido incómodo. “La química se dio desde la primera escena, desde que nos encontramos en diseño de imagen. Creo que fue gracias a esta buena amistad y el cariño que nos tenemos”.

Lo que está claro es que este dúo no solo conquistará corazones en la pantalla, sino que también dejó huella en la vida personal de ambas. Porque cuando hay química de verdad, no hace falta actuar demasiado.

José Ron y Ariadne Díaz: Química con risas incluidas

La complicidad entre los protagonistas de Papás por siempre se nota. Ariadne Díaz y José Ron se conocen tan bien que hasta ellos mismos bromean con naturalidad sobre haber sido elegidos nuevamente como pareja protagónica.

“Es lo que había, ya no había más”, bromeó Ariadne entre risas. “Los otros protagonistas ya estaban ocupados… y pues nos tocó”. A lo que José Ron respondió con humor: “¡Pues es la continuación! ¿Cómo los cambiabas?”.

Pero más allá del juego, ambos actores reconocen que trabajar juntos se ha vuelto algo muy cómodo y fluido. “Nos queremos mucho y hacemos un equipo bien padre”, compartió Ariadne. “Tenemos esa cosa de que con solo mirarnos ya sabemos ciertas cosas. Somos muy propositivos los dos, casi siempre estamos de acuerdo en cómo abordar las escenas”.

Ron coincidió en que el ambiente en el set ha sido un regalo: “Lo he dicho en muchas entrevistas: es bastante cómodo trabajar con Ari. No hay nada mejor que llegar a tu lugar de trabajo y encontrar armonía, buena vibra y química con tu pareja de escena. Todo fluye”.

Y si algo faltaba para completar la fórmula perfecta, Erika Buenfil lo remató con anécdotas del detrás de cámaras. “Éramos vecinos de camerino y armábamos muy buenos... relajos, por no decir otra palabra. Todos nos prestábamos a jugar, porque si no, las grabaciones se harían muy pesadas. Las novelas son intensas y largas, así que llevarse bien es básico”, contó.

Con bromas, trabajo en equipo y buena onda, este elenco demuestra que la magia de Papás por siempre no solo está en la historia… sino también en la amistad que hay detrás.

Pablo Alborán, el genio detrás de la canción que abrirá Papás por siempre

Sobre la responsabilidad de cantar la canción de apertura de la telenovela Pablo Alborán dijo que era una experiencia muy significativa para él.

"Significa mucho, esta novela es una novela que va a hacer que la canción cobre una dimensión diferente y, luego, cada vez que ha sucedido esto, ha hecho que la canción tenga, pues eso, que la gente de pronto visualice esa historia de la canción de muchas maneras, no solo de una sola, ¿no?", dijo Pablo.

Se trata de la canción 'Mis 36', del álbum KMO.

Pablo Alborán interpreta la canción de 'Papás por siempre'. Foto: Sandra Lucario

