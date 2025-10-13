Los últimos momentos de Diane Keaton fueron revelados en un audio del 911

Diane Keaton, icono del cine y de la moda que redefinió lo femenino, murió este sábado 11 de octubre de 2025. Y a dos días de su fallecimiento siguen surgiendo detalles sobre ese día.

TMZ informó que un operador del 911 reveló que recibió una llamada sobre "una persona inconsciente" en las primeras horas de la mañana del sábado.

"Rescate 19, persona inconsciente", dijo el operador el 11 de octubre, antes de revelar la dirección de la actriz. El medio informó que Keaton fue trasladada a un hospital local por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, donde después se confirmó su fallecimiento.

Un amigo cercano le dijo a la revista People que la familia de la actriz había decidido mantener en privado la salud y la vida de Diane Keaton en los últimos meses y que su deterioro fue repentino.

Falleció Diane Keaton a los 79 años de edad

"Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos", declaró un amigo de Keaton a People. "Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu.

"En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la privacidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo".

Después de que se hiciera público su fallecimiento, miles de personas y decenas de celebridades homenajearon a la actriz en redes sociales.

"Diane, no estamos listos para perderte. Nos dejaste un rastro de polvo de hadas, lleno de partículas de luz y recuerdos inimaginables", escribió Goldie Hawn, actriz que compartió créditos con Keaton en la película El Club de las Primeras Esposas.

"Acordamos envejecer juntos y, algún día, quizá vivir juntas con todas nuestras amigas. Bueno, nunca llegamos a vivir juntas, pero sí envejecimos juntas. Quién sabe... quizá en la otra vida", remató Hawn.

Las mejores películas de Diane Keaton

Diane Keaton saltó a la fama en los años 70 gracias a su papel inolvidable como Annie Hall en la comedia de Woody Allen que redefinió el género romántico y la hizo acreedora a un premio Oscar. Desde entonces, ha conquistado la pantalla con una mezcla única de ingenio, vulnerabilidad y una presencia siempre auténtica.

Keaton trabajó con algunos de los grandes nombres de Hollywood como Francis Ford Coppola, con quien trabajó en El Padrino I y II, personificando a la inolvidable Kay. Aunque su papel es secundario, representa la conciencia de Michael Corleone.

En 1981 interpretó a la periodista feminista Louise Bryant en Reds, y también le valió una nominación al Oscar.

Duranre sus años de madurez participó sobre todo en comedias románticas, siendo las más destacadas El padre de la novia 1 y 2 y Alguien tiene que ceder, en esta última, dirigida por Nancy Meyers, Keaton ofreció una de las interpretaciones más queridas por el público junto a John Nicholson; también fue nominada a un premio Oscar por su trabajo en esta película.

