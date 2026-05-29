México y Estados Unidos Terminan Ronda de Conversaciones ante Revisión del T-MEC, Anuncia Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anuncio hoy, 29 de mayo de 2026, que las delegaciones de México y Estados Unidos terminaron la nueva ronda de conversaciones rumbo a la revisión del T-MEC.

En contexto: El T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entró en vigor en 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En 2020, entró en vigor, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que el Trump consideraba perjudicial para Estados Unidos.

El T-MEC abarca el 30% de la economía mundial y los tres países deben decidir antes del 1 de julio de 2026, si lo renuevan.

México y Canadá han expresado su compromiso con la renovación, pero Estados Unidos ha expuesto la posibilidad de darlo por terminado.

Estados Unidos busca garantizar que el T-MEC beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores y proveedores de servicios estadounidenses, así como a las empresas de todos los tamaños.

Temas de la primera ronda de conversaciones rumbo a revisión del T-MEC

En redes sociales, Marcelo Ebrard detalló que durante la ronda de conversaciones, la delegación estadounidense fue encabezada por Jeff Goettman, vicepresidente de Comercio de Estados Unidos.

El secretario de Economía reveló que durante la primera ronda de conversaciones, las delegaciones hablaron sobre reglas de origen, sector automotriz, la competencia con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo puede haber mejor integración entre ambos países.

“Ya estamos en el camino para poder lograr esa revisión, como está previsto por nuestro Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, afirmó Ebrad.

Agenda previa a revisión del T-MEC

El secretario Ebrard también informó sobre la agenda que seguirán las delegaciones de México y Estados Unidos, en el marco de la revisión del T-MEC, con las siguientes fechas: