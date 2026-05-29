México y Estados Unidos Terminan Ronda de Conversaciones ante Revisión del T-MEC, Anuncia Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa la agenda que seguirán México y Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard y Jeff GoettmanFoto: X @m_ebrard

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Marcelo Ebrard anuncia el fin de la primera ronda de revisión del T-MEC. Próximas reuniones: 16 de junio en Washington y 20 de julio en CDMX.

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