Familia de Fede Dorcaz Pide Donaciones para Trasladar su Cuerpo a Argentina

Amigos y seguidores de Fede Dorcaz se han unido para apoyar a sus familiares para poder repatriar el cuerpo del cantante y modelo a su natal Argentina.

A través de la plataforma GoFoundMe, iniciaron una campaña de recaudación de fondos con la finalidad de ayudar a los padres de Fede a llevar su cuerpo a Argentina.

Fede Dorcaz perdió la vida el 9 de octubre cuando sujetos le dispararon mientras conducía su camioneta en calles de la Ciudad de México.

"Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades", escribió Alex Vallés Ruiz, amigo de Fede, en GoFundMe.

"Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación".

Algunas celebridades, como Galilea Montijo, compartieron la liga para que las personas que así lo quieran puedan realizar donaciones.

"Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada", escribió Galilea en sus stories de Instagram.

Actualmente, la campaña sigue abierta.

Fede Dorcaz perseguía el sueño de ser cantante

Federico Dorcazberro, cantante y modelo de origen argentino, comenzó su carrera a los 13 años cuando se mudó de Argentina a Mallorca, España. Más adelante, se trasladó a Milán, donde inició su carrera en el modelaje. Tras finalizar un contrato de exclusividad con Armani, decidió probar suerte en Estados Unidos, país en el que encontró su verdadera vocación: la música.

Según ha contado él mismo, antiguos representantes de NSYNC y el reconocido productor RedOne fueron clave en su entrada al mundo musical. Al descubrirse como cantante, supo de inmediato que había encontrado su camino. “Esto no lo voy a soltar nunca”, dijo en una entrevista.