Familia de Fede Dorcaz Pide Donaciones para Trasladar su Cuerpo a Argentina
N+
Amigos y familiares de Fede Dorcaz, el presentador, cantante y modelo que fue asesinado en la Ciudad de México, están pidiendo donaciones para llevar su cuerpo a Argentina
Amigos y seguidores de Fede Dorcaz se han unido para apoyar a sus familiares para poder repatriar el cuerpo del cantante y modelo a su natal Argentina.
A través de la plataforma GoFoundMe, iniciaron una campaña de recaudación de fondos con la finalidad de ayudar a los padres de Fede a llevar su cuerpo a Argentina.
Fede Dorcaz perdió la vida el 9 de octubre cuando sujetos le dispararon mientras conducía su camioneta en calles de la Ciudad de México.
"Familia, novia y amigos estamos devastados. Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades", escribió Alex Vallés Ruiz, amigo de Fede, en GoFundMe.
"Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación".
Algunas celebridades, como Galilea Montijo, compartieron la liga para que las personas que así lo quieran puedan realizar donaciones.
"Ayúdanos para que pueda llegar a su Argentina adorada", escribió Galilea en sus stories de Instagram.
Actualmente, la campaña sigue abierta.
Fede Dorcaz perseguía el sueño de ser cantante
Federico Dorcazberro, cantante y modelo de origen argentino, comenzó su carrera a los 13 años cuando se mudó de Argentina a Mallorca, España. Más adelante, se trasladó a Milán, donde inició su carrera en el modelaje. Tras finalizar un contrato de exclusividad con Armani, decidió probar suerte en Estados Unidos, país en el que encontró su verdadera vocación: la música.
Según ha contado él mismo, antiguos representantes de NSYNC y el reconocido productor RedOne fueron clave en su entrada al mundo musical. Al descubrirse como cantante, supo de inmediato que había encontrado su camino. “Esto no lo voy a soltar nunca”, dijo en una entrevista.