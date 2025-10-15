Entre Lágrimas, Este Mexicano Revela Qué Fue Para Él Participar en Desfile de Victoria's Secret

El Victoria's Secret Fashion Show se realizó en medio de glitter, música y glamour (entre encajes, satines, muselina y alas de todos los tamaños posibles). La famosa pasarela contó con la participación de icónicas figuras del modelaje y grandes estrellas de la música. Además de la Met Gala, este evento es considerado por algunos como "El mundial de los Gays y los Girls", al menos así lo llamó Luis Torres, el maquillista mexicano que, entre lágrimas, revela qué fue para participar en el desfile.

El Desfile de Victoria's Secret reunió en una misma pasarela a modelos como Bella Hadid, Barbara Palvin, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alex Consani, Alessandra Ambrosio, y a la estrella de Euphoria, Barbie Ferreira (entre muchas más), quienes desfilaron al lado de Missy Elliott, Madison Beer, TWICE y Karol G, encargadas de musicalizar el paso de cada uno de los diseños de la marca de lencería.

El famoso maquillista mexicano, Luis Torres, quiso ser parte de este evento y lo logró, así lo compartió en su cuenta de Instagram, en la que le dejó saber a sus seguidores cuánto deseaba participar en este evento como profesional, qué significó para él ser parte y desde cuándo soñaba con llegar a un escenario como el Victoria's Secret Fashion Show.

¡Arriba los latinos! Luis Torres se une al Victoria's Secret Fashion Show

Este miércoles por la tarde, el maquillista mexicano publicó un video en el que reveló que estaba siendo parte del Victoria's Secret Fashion Show. Con un clip en el que se le ve llorando, el célebre Luis Torres expresó su más grande emoción por cumplir un sueño que tenía desde la preparatoria.

En maquillistamexicano viajó hasta Nueva York para volver realidad aquella fantasía que tenía desde 2007, cuando soñaba con ser parte de esta pasarela. Torres recordó cómo, en aquellos años, realizó junto con sus compañeros de la escuela "unas alas que quedaron bien feas pero al final nos daban la ilusión". Para él aquello fue como transportarse "a este lugar en el que estaré el día de hoy".

Torres destacó que formar parte del desfile anual de Victoria's Secret fue algo que siempre quiso, pero no sentía que podía hacer realidad porque no encontraba ningún contacto ni sabía cómo llegar hasta allá: "Y hoy estamos aquí representando a los latinos. Créanme que los voy a llevar aquí conmigo en cada brochazo que de", mencionó.

Aunque el artista mexicano no ha revelado a quién maquilló, se mostró satisfecho con el simple hecho de ser parte de este desfile: "Estoy temblando desde hace una semana que me confirmaron". Finalizó con un mensaje motivacional: "Hoy le puse palomita a algo que ni siquiera pensaba que se la podía dar en toda mi vida".

Poder femenino en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 volvió a deslumbrar en Brooklyn con una producción llena de brillo y energía. Entre alas, coronas, encaje, satín y una impecable coreografía, el espectáculo combinó sensualidad y arte visual. Desde días antes del evento se generó expectativa con el anuncio de las presentaciones de Karol G, Madison Beer, TWICE y Missy Elliott, así como la participación de Barbie Ferreira, quien acaparó miradas con un nuevo look.

El desfile abrió con un momento simbólico protagonizado por Jasmine Tookes, quien desfiló embarazada de nueve meses, marcando una nueva narrativa sobre belleza y maternidad. Siguieron apariciones estelares de modelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel, que combinaron glamour clásico con propuestas modernas y experimentales. Cada bloque presentó una estética distinta: brillos y transparencias, flores y delicadeza, coronas y capas y breves vistazos al backstage.

Este regreso del show contó con Madison Beer, TWICE, Karol G y Missy Elliott en la parte musical, quienes aportaron ritmo, color y cadencia al espectáculo. Tras una hora de desfile, el evento reafirma el esfuerzo de Victoria’s Secret por actualizar su imagen, integrando música, diversidad y teatralidad, sin perder su icónico ADN de glamour y fantasía. ¡Todo sea por las alas!

