Pink Llegará a México en 2026 Como Parte de su Gira Carnival: "Te Amo Mucho"

"Han pasado 23 años", expresó P!nk en el clip de Instagram con el que anunció su próximo concierto en México, que realizará como parte de su Carnival Tour. El único show que la nacida en Pensilvania ofrecerá en nuestro país se realizará en la capital.

P!nk visitó México en 2002, hasta donde viajó como parte de su Party Tour, en aquel entonces interpretó seis canciones Don't Let Me Get Me, Just Like a Pill y el éxito What's Up? de 4 Non Blondes, entre ellas. En aquella ocasión sus fans se trasladaron hasta el Estadio Azteca para disfrutar su música.

P!nk regresa a México como parte del Carnival Tour

A través de un video en su cuenta de Instagram, la cantante de 46 años anunció su próximo concierto. Llena de euforia, la cantante dijo ante la cámara: "No puedo esperar a estar de fiesta contigo. Te veo pronto. Te amo mucho".

La gira Carnival fue la octava gira de conciertos de la cantante estadounidense, en la que promocionó su álbum de estudio, Trustfall de 2023. La gira comenzó en junio de 2023 en el Estadio de la Universidad de Bolton en Inglaterra, y aparentemente había concluído en el Estadio Camping World el 18 de noviembre de 2024 en Orlando. También llegó a los festivales de música europeos: Pinkpop Festival, Werchter Boutique y BST Hyde Park.

Cuándo será el concierto de P!nk en México

La cantante estadounidense P!nk ha confirmado su regreso a México como parte de su gira mundial Carnival Tour. El único concierto en el país se llevará a cabo el domingo 26 de abril de 2026.

Quienes deseen disfrutar en vivo a una de las artistas más influyentes del pop internacional, tendrán que estar atentos a la venta de boletos que se realizará este mes de octubre.

Dónde será el show de P!nk 2026

El regreso de P!nk a la Ciudad de México tendrá como escenario el Estadio GNP Seguros, de la Ciudad de México. Este venue le ayudará a reafirmar el cariño de su público, ansioso por disfrutar la inigualable energía de la intérprete famosa por ofrecer un espectáculo lleno de acrobacias aéreas, coreografías impactantes y un repertorio musical que abordará clásicos y temas más recientes. El Estadio GNP Seguros dará cabida a la impresionante producción visual por la cual es reconocida la gira Carnival Tour.

Los asistentes seguramente escucharán grandes éxitos como Just Give Me a Reason, Try, What About Us, So What y Raise Your Glass.

Cuándo será la venta de boletos

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster en las siguientes fechas:

Preventa Citibanamex: martes 22 de octubre a partir de las 2:00 PM.

Venta general: miércoles 23 de octubre.

Desde su debut en 2000, P!nk ha lanzado ocho álbumes de estudio y ha vendido más de 60 millones de discos en todo el mundo. Ha colocado 15 sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100, incluyendo cuatro en el número uno. También ha agotado arenas y estadios en todo el mundo. Además, ha recibido tres premios Grammy y numerosos reconocimientos por su contribución a la música. Su álbum Trustfall incluye una edición de lujo del tour, con canciones adicionales y grabaciones en vivo.

