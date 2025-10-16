31 Minutos Anuncia Gira en México 2026: ¿En Qué Ciudades y Cuándo Empieza la Preventa?

31 Minutos Anuncia Gira en México para 2026: ¿En Qué Ciudades y Cuándo Empieza la Preventa?
31 Minutos regresa a México y anuncia gira con "Radio Guaripolo II" en 2026, por lo que sus espectáculos se presentarán en varias ciudades del país; estos son los detalles.
De acuerdo con los primeros reportes, el entrañable show se presentará en al menos 9 ciudades, con la intención de llevar alegría y grandes recuerdos a todos sus fans.
Los organizadores señalan que este nuevo montaje reafirma el cariño del público por la serie y también demuestra la capacidad del equipo para innovar en formato y narrativa.
Manteniendo intacto el espíritu que convirtió a 31 Minutos en un clásico intergeneracional del entretenimiento chileno y latinoamericano.
¿Cómo será el show de 31 Minutos en México 2026?
Los títeres más queridos de la televisión regresan con Radio Guaripolo II, una historia llena de risas, canciones y ocurrencias muy brillantes.
Por lo tanto, Guaripolo y compañía vuelven a encender los micrófonos con ese sello único que sólo 31 Minutos puede lograr.
Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y el resto del elenco, vuelven con todo su humor absurdo para demostrar que la radio todavía puede ser un desastre... ¡pero uno muy divertido!
¿Cuándo y dónde se presentará 31 Minutos en México 2026?
- 1 de abril – Auditorio Telmex – GUADALAJARA
- 3, 4 Y 5 de abril – Teatro Metropolitan – CDMX
- 7 de abril – Auditorio GNP Seguros – PUEBLA
- 9 de abril – Foro GNP Seguros – MÉRIDA
- 11 de abril – Plaza de Toros – CANCÚN
Pero toma nota, ya que la preventa para obtener tus boletos está muy cerca. Estos son los detalles:
Preventa Banamex: viernes, 17 OCTUBRE – 11:00 AM
Venta general: sábado, 18 OCTUBRE - 11:00 AM
Recuerda que para que no tengas algún inconveniente durante la compra de boletos de 31 Minutos en México 2026, tienes que considerar lo siguiente:
- Tener tu cuenta de Ticketmaster activa y verificada
- Revisar que la tarjeta con la que harás la compra esté activa y no tenga ningún problema
- Debes llegar con anticipación a la fila virtual