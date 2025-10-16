¿Por Qué Ace Frehley Dejó Kiss en Dos Ocasiones? Así Fue su Distanciamiento de Simmons y Stanley

Ace Frehley, el guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de rock KISS, murió este jueves 16 de octubre de 2025 a los 74 años. El célebre músico falleció pacíficamente rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, luego de una caída reciente, según informó su agente.

Tras la muerte de Frehley, quien en el escenario daba vida a "Spaceman", sus familiares dijeron en un comunicado que están “completamente devastados y desconsolados”, pero celebraron su bondad que brindó a los demás.

Noticia relacionada: Muere Ace Frehley, Guitarrista Original de KISS, a los 74 Años de Edad

En 2014, Frehley y sus compañeros de banda, Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, luego de más de cuatro décadas de trayectoria.

Del éxito con KISS a su distanciamiento de Simmons y Stanley

KISS, cuyos éxitos incluyen “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”, saltó a la fama por sus intensos espectáculos en el escenario, que incluían fuegos artificiales, humo y erupciones de sangre falsa interpretados por miembros de la banda con caras pintadas de blanco y negro, botas de plataforma y pelucas negras.

Dentro de la banda, Frehley interpretaba en los escenarios a "Spaceman", debido a su afición por la astronomía y los ovnis. Inicialmente, fungía solo como guitarrista, pero en 1977, luego de cuatro años en la agrupación, se estrenó como vocalista con el álbum "Love Gun". Posteriormente, sacó su primer disco en solitario.

Sus problemas de alcoholismo y su deseo de tener mayor libertad junto con Peter Criss lo orillaron a abandonar la banda en 1982, cuando la banda grababa su décimo disco "Creatures of the Night", el cual resultó un fracaso comercial. Tommy Thayer reemplazó a Frehley en la guitarra.

Tras su salida de KISS, en 1984 Frehley, que atravesaba por problemas de adicciones, creó un nuevo proyecto musical junto con Anton Fig, John Regan, Richie Scarlet y Arthur Stead: Frehley's Comet. Luego de cuatro años emprendió su carrera en solitario.

En 1996, con motivo del especial acústico de KISS para la serie MTV Unplugged, Frehley y Criss fueron invitados para participar en la actuación y para agosto de 1995 la banda original estaba de vuelta. Fue tanto el impacto en los fans del reencuentro que estos tuvieron que hacer una gira.

De nuevo con KISS, en 1998 Frehley participó en la grabación del álbum "Psycho Circus", que alcanzó la tercera posición de la lista Billboard 200. Pero de nueva cuenta las diferencias con sus compañeros de banda salieron a flote y en 2002 anunció de nuevo su salida de la agrupación.

Historias recomendadas:

AMP