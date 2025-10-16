Muere Ace Frehley, Guitarrista Original de KISS, a los 74 Años de Edad

El mundo del rock y el metal está de luto, Ace Frehley, guitarrista original de KISS, murió este jueves 16 de octubre 2025. Frehley se encontraba hospitalizado por una hemorragia cerebral que sufrió luego de caerse en su estudio hace dos semanas, informó primeramente TMZ.

¿Quién era Ace Frehley?

Ace Frehley, cuyo nombre real era Paul Daniel Frehley, fue un guitarrista, cantante y compositor estadounidense, conocido principalmente por ser miembro fundador y guitarrista principal de la banda de rock KISS.

Nació el 27 de abril de 1951 en Nueva York.

Frehley era uno de los miembros más carismáticos de KISS. Se unió a la banda en 1973 y destacó por su estilo de guitarra hard rock y su imagen de "Spaceman" o "Space Ace", con maquillaje plateado y un look futurista.

Participó en los discos más emblemáticos de la banda durante los años 70, incluyendo "KISS" (1974), "Destroyer" (1976), "Love Gun" (1977) y el disco en solitario de 1978 que cada miembro lanzó por separado. Su álbum solista fue el más exitoso de los cuatro.

Dejó KISS en 1982 debido a tensiones internas y problemas personales, incluyendo abuso de sustancias. Regresó brevemente para la reunión de la banda en 1996, con maquillaje original, y estuvo activo hasta 2002, cuando volvió a separarse del grupo.

Lanzó varios álbumes como solista:

"Anomaly" (2009), "Space Invader" (2014) y "Spaceman" (2018) fueron algunos de los más destacados. Su estilo continuó dentro del hard rock clásico con influencias de blues y rock psicodélico.

Es considerado uno de los guitarristas más influyentes del rock, especialmente por su uso del vibrato, efectos como el "smoke guitar" (guitarra humeante), y su imagen icónica en KISS.

