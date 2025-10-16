Festival Pulso GNP: Horarios en que se Presentarán los Músicos que Integran el Cartel

El Festival Pulso GNP 2025 se realizará el próximo sábado 25 de octubre en el Infield del Autódromo de Querétaro. Su cartel está encabezado por Empire of the Sun, La Maldita Vecindad y Caballo Dorado; aunque también habrá músicos de la talla de Billy Idol, The Chainsmokers y Zoé. Con la cercanía del evento, los organizadores del festival difundieron los horarios en que se presentará cada banda que integra el cartel.

La edición 2025 del Festival Pulso GNP 2025 mezclará géneros como el indie pop, la electrónica, el rock, el rap alternativo, el ska y hasta la cumbia. El resto del talento que se presentará en vivo lo integran Nathy Peluso, Enjambre, Latin Mafia, Bándalos Chinos, Carlos Sadness, El Gran Silencio, Elsa y Elmar, Joaquín Medina, Meme del Real, Porter, Tino el Pingüino y Pilaseca.

El festival musical abrirá sus puertas a partir de las 12:00 hrs, las bandas comenzarán a subirse al escenario a las 14:30 horas. La última presentación está agendada para las 01:05 de la mañana y terminará 50 minutos después. ¿Listo para conocer a qué hora podrás disfrutar cada espectáculo en esta experiencia única?

Horarios del Festival Pulso GNP 2025

El Festival Pulso GNP presentó los horarios, organizados por escenario:

Escenario “Vivir es increíble”

Tino El Pingüino: 14:30 – 15:10

Elsa y Elmar: 16:00 – 16:40

Nathy Peluso: 17:25 – 18:15

Billy Idol: 19:25 – 20:25

Zoé: 21:40 – 22:50

Empire of the Sun: 23:55 – 1:05

Escenario “Casa Bacardí”

Bandalos Chinos: 15:15 – 15:55

Carlos Sadness: 16:40 – 17:20

The Chainsmokers: 18:20 – 19:20

Enjambre: 20:25 – 21:25

Latin Mafia: 22:55 – 23:55

Maldita Vecindad: 1:05 – 1:55

Carpa “Tecate”

Pilaseca: 15:20 – 15:50

Joaquín Medina: 16:45 – 17:20

Meme: 18:25 – 19:10

El Gran Silencio: 20:25 – 21:25

Porter: 22:50 – 23:50

Caballo Dorado: 0:50 – 1:40

Dónde se realizará el Festival Pulso GNP

El Festival Pulso GNP 2025 se realizará en el Infield del Autódromo de Querétaro, ubicado en la Carretera Antiguo Camino a México Km 1.900, Cumbres de Conín, en el municipio de El Marqués, en Santiago de Querétaro.

A qué hora empieza el Festival Pulso GNP

El evento comenzará a partir de las 12:00 horas.

A qué termina el Festival Pulso GNP

1:00 horas.

Hasta qué hora puedo entrar al Festival Pulso GNP

Hay una hora de ingreso límite, la cual suele ser tres horas antes de la última presentación

Recuerda que una vez que hayas entrado al festival no está permitido el reingreso. Está prohibido el ingreso con alimentos y bebidas ajenos al evento, pero sí contarán con servicio de bebidas alcohólicas. Habrá asistencia médica, no están permitidos los paraguas pero los asistentes pueden optar por llevar impermeable o una chamarra. Los boletos están disponibles en centros de Eticket o en la pagina web www.eticket.mx.

