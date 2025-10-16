¿Por Qué Lupillo Rivera Demanda a Belinda? Esto Sabemos de la Acusación Contra la Cantante

El pleito legal entre Belinda y Lupillo Rivera continúa. Ahora, Lupillo Rivera interpuso una demanda penal contra Belinda,

El pasado 2 de octubre, Belinda presentó una denuncia contra Rivera por violencia digital y mediática por revelar aspectos de su vida privada sin su consentimiento.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, resolvió a favor de Belinda y le otorgó medidas de protección inmediatas con el fin de garantizar su seguridad, integridad y dignidad, al reconocer la existencia de actos de violencia en su contra, según señala el documento.

La resolución también exige al cantante iniciar un tratamiento psicológico y le prohíbe cualquier comportamiento que pueda resultar ofensivo para Belinda.

¿Por qué Lupillo Rivera demanda a Belinda?

La abogada de Lupillo Rivera, Mariana Gutiérrez, le dijo a Televisa Espectáculos que el cantante inició una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presunta falsedad de declaraciones.

La abogada de Lupillo, quien ofrecerá mañana una conferencia de prensa con todos los detalles, adelantó que las declaraciones de Belinda, presuntamente "caen en contradicciones".

“Vienen derivadas de las mismas consecuencias de los actos jurídicos que ella reclama y donde caen en contradicciones, caen en un tema de falsedades”, explicó la abogada, asegurando que por eso decidieron actuar legalmente.

Cuando se le preguntó qué tan grave es la acusación contra Belinda, la defensora dijo:

“Completamente delicada. No puedes ir utilizando las vías legales para mentir y sacar provecho personal”.

Cuando se le preguntó sobre qué opinaban sobre las acciones legales que Belinda interpuso contra Rivera, la abogada señaló:

“En lo absoluto (nos preocupa) porque estamos defendiendo la verdad de los hechos".

