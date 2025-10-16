Falleció Ace Frehley: ¿De Qué Murió el Guitarrista de KISS? Conoce la Causa de su Muerte

Apenas el 27 de abril, Ace Frehley había cumplido 74 años de edad, se encontraba activo y era considerado como uno de los grandes y más influyentes guitarristas del rock. Sin embargo este jueves 16 de octubre 2025, falleció.

Ace Frehley era el guitarrista principal y original de KISS.

¿De qué murió Ace Frehley, guitarrista de KISS?

Las primeras horas de este día, la revista estadounidense TMZ, había informado que Frehley estaba hospitalizado por una hemorragia cerebral que sufrió luego de haberse caído en su estudio en septiembre.

El pasado 6 de octubre, en su cuenta oficial de Instagram, acefrehleyofficial publicó un mensaje en el que indicó:

Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus citas en 2025

Esto después de que el 25 de septiembre, en la misma cuenta se informó sobre la caída que había sufrido, aunque en ese momento era considerada como una "pequeña caída".

Queridos soldados de roca, Ace tuvo una pequeña caída en su estudio, resultando en un viaje al hospital

Esto lo llevó a cancelar su participación en Lancaster, California, aunque según se encontraba bien, su médico insistió en que se abstuviera de viajar.

Mensaje en la cuenta oficial de Ace Frehley sobre su caída.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer el reporte oficial de la causa de muerte, lo cual posiblemente revelado en los próximos días.

Historias recomendadas: