Las Estrellas Bailan en Hoy: ¿Quiénes Son los Famosos que Participarán en Reality de Televisa?

El próximo lunes 13 de octubre marca el inicio de la séptima edición de Las Estrellas Bailan en Hoy, el concurso de talento que forma parte del matutino "Hoy" de Televisa. Una vez más, diversas personalidades del espectáculo y figuras de las redes sociales mostrarán sus habilidades para el baile en una competencia completamente en vivo, dentro del horario habitual del programa, de 9:00 a 12:00 del día (hora del centro de México).

Aunque no se ha confirmado el rol específico de cada integrante del equipo de "Hoy", se espera que algunos rostros conocidos regresen al proyecto en funciones similares a las de entregas pasadas. Estas son las figuras que han tenido participación en temporadas anteriores:

Galilea Montijo – conductora principal

Andrea Legarreta – juez

Tania Rincón – conductora

Andrea Escalona – conductora

Raúl Araiza – conductor

La producción aún no ha revelado quiénes conformarán el panel de jueces para esta nueva temporada. Sin embargo, es probable que se mantenga el equipo habitual, conocido por su experiencia en el mundo del espectáculo y la danza:

Andrea Legarreta

Latin Lover

Ema Pulido

Famosos confirmados para el elenco 2025

A continuación, la lista de celebridades e influencers que formarán parte de esta edición del reality:

Marcelia Figueroa (actriz e hija de Joan Sebastian)

Michelle González (actriz)

Jimena Longoria (conductora)

Gualy Cárdenas (influencer)

Carlos López ‘Chevo’ (comediante)

Aldo Guerra (actor)

Jessica Díaz (actriz)

Jade Fraser (actriz)

Malillany Marín (actriz)

Aaron Mercury (influencer y finalista de La Casa de los Famosos México 3.ª temporada)

Karenka (actriz y cantante)

Kunno (influencer)

Marcos Montero (actor)

Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ (influencer)

Mauricio Abad (actor)

Felicia Mercado (actriz)

Rodrigo Romeh (fisicoculturista)

Sofía Rivera Torres (conductora)

¿Quien murió de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025?

Fede Dorcaz, modelo asesinado en Anillo Periférico. Foto: Instagram

Originalmente, el cantante argentino Fede Dorcaz iba a ser parte de esta temporada junto a Mariana Ávila, pero lamentablemente perdió la vida el 9 de octubre tras ser víctima de un asalto en la Ciudad de México.

Según reportes, Dorcaz fue interceptado mientras conducía por la lateral del Anillo Periférico, donde tres sujetos estaban cometiendo asaltos. El artista habría intentado evadir el atraco, pero quedó atrapado por el tráfico, momento en el que uno de los agresores le disparó en el cuello. A pesar de haber descendido del vehículo en busca de ayuda, un taxista confirmó que ya no presentaba signos vitales al momento de asistirlo.

Autoridades llegaron poco después y constataron su fallecimiento. El cantante había compartido en sus redes sociales una última historia donde se mostraba emocionado por su próxima aparición en televisión, la cual lamentablemente no llegó a concretarse. Mariana Ávila, según ha confirmado la producción, tampoco participará en el programa.

