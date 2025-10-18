Stream Fighters 4: ¿A qué hora es? ¿Quién pelea además de Karely Ruiz?

Llegó la hora de prepararse para Stream Fighters 4, el evento que combina boxeo amateur, música en vivo e influencers, como Karely Ruiz, en un solo espectáculo.

Producido por el streamer colombiano WestCol, Stream Fighters 4 promete ser uno de los eventos en vivo más grandes del año para la comunidad digital latinoamericana.

Así que te contaremos todo sobre Stream Fighters 4, la pelea de Karely Ruiz, a qué hora es y dónde lo puedes ver.

¿Qué es Stream Fighters?

Stream Fighters nació como un proyecto que mezcla deporte y entretenimiento digital. Inspirado en eventos como La Velada del Año de Ibai Llanos, el formato enfrenta a influencers, streamers y figuras del mundo online en combates de boxeo amateur, acompañados por presentaciones musicales y transmisiones en vivo.

Cada edición ha crecido en producción y alcance, y esta cuarta entrega —Stream Fighters 4 Bogotá 2025— busca consolidarse como el evento de streaming más ambicioso de Latinoamérica.

Lo que tienes que saber sobre la pelea de Karely Ruiz en Stream Fighters 4

Las protagonistas de este combate serán la influencer y modelo mexicana Karely Ruiz, que ha decidido debutar en el boxeo amateur.

Su rival será Karina García, influencer colombiana y figura mediática local.

La pelea constará de tres rounds de dos minutos cada uno.

¿Cuánto pesa Karely Ruiz y cuánto pesa Karina García?

El pesaje de Karely Ruiz terminó en 55.1 kilogramos y el de Karina García en 59 kilos.

Además de ser uno de los eventos deportivos más esperados del mes, esta pelea representa muchas cosas, un choque deportivo y entre dos países, México y Colombia, representado por dos famosas influencers que buscan incursionar en el boxeo amateur.

Se espera que la pelea entre Karely y Karina sea la estelar, es decir, que empiece alrededor de las 5:00 pm hora de México.

¿Quiénes pelean además de Karely Ruiz y Karina?

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea “La Valdiri” (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs Belosmaki (Colombia)

¿A qué hora y dónde ver Stream Fighters 4?

El evento se podrá ver gratis por internet. La transmisión oficial es a través del canal de del organizador WestCOL en la plataforma Kick.

El evento se llevará a cabo hoy sábado 18 de octubre de 2025, en el Coliseo Medplus, Bogotá, Colombia.

En cuanto al horario:

• El inicio del show está programado para las 15:00 horas (hora del Centro de México).

• En hora local de Bogotá (Colombia, zona de tiempo UTC-5) es a las 17:00 o 18:00 horas.

• Las puertas del recinto abren desde la 1:00 p.m. hora de Colombia.

