Taylor Swift y Todos los Récords Que Ha Roto The Life of a Showgirl

Todo comenzó antes siquiera de que lanzara el disco The Life of a Showgirl, cuando sus seguidores le ayudaron a romper el primer récord del disco: un mes antes de su lanzamiento, la producción de Max Martin y Shellback se convirtió en el álbum más pre-guardado de la historia de Spotify. Aquel sería el primero de los varios récords que Taylor Swift rompería con esta producción discográfica.

Tay-Tay convirtió su música en un imperio que genera cifras millonarias. Lo ha hecho desde hace varios años, pero más recientemente, con The Eras Tour, recaudó dos mil millones de dólares en boletos, gracias a los 149 conciertos que ofreció. Aquella gira logró que miles de asistentes invirtieran hasta mil 300 dólares por concierto, lo que ayudó al comercio local.

Swift es sinónimo de ganancias: posee los másters de sus discos, compone sus canciones, dirige sus giras y produjo la película de concierto más taquillera de la historia. Bloomberg asegura que, hasta octubre de 2023, su patrimonio neto alcanzaba los mil millones de dólares. Ahora, con el lanzamiento de su nuevo álbum, sigue acaparando la cima de las ventas, los escuchas, las ganancias, y hasta de las visitas al museo o las ventas de camisetas. A continuación, un corte de caja de sus nuevos números. Hasta hoy.

Los récords que Taylor Swift ha roto con The Life of a Showgirl

The Life of a Showgirl es doceavo álbum de estudio de la cantautora estadounidense. Las plataformas de música lo liberaron la noche del 3 de octubre de 2025; sus fans y el público en general estuvieron atentos a la cuenta regresiva. Y en cuanto se pudo escuchar, todos le dieron play. En principio, en su primer día en Estados Unidos, el disco vendió 2,7 millones de copias de álbumes tradicionales (tanto en su formato físico como digital).

La empresa de datos y análisis de la industria Luminate no se quedó ahí, siguió monitoreando el desempeño de la talentosa novia de Travis Kelce y reveló que en la primera semana de su lanzamiento, el álbum terminó con el equivalente a cuatro millones 2 mil ventas en Estados Unidos, con lo que superó el logro de Adele, quien en 2015 vendió tres millones 482 mil copias con el lanzamiento de 25.

En aquella primera semana de lanzamiento se vendieron un millón 334 mil copias como LP de vinilo; y sí, la señorita rompió su propio récord, pues la competencia era The Tortured Poets Department, que en su primera semana vendió 859 mil copias.

Aparentemente Taylor Swift no tiene que realizar ningún esfuerzo para romper récords. En el Billboard 200, The Life of a Showgirl logró posicionarse en el número uno: por quinceava ocasión, un nuevo disco de Swift lo hizo. Con esto rompió el empate que tenía con Drake y Jay-Z. La solista solo tendría que lanzar cuatro más (que se colocaran igualmente en el primer puesto) para romper la barrera de los Beatles, que situaron 19 producciones en el número uno.

Y aunque ya estamos concentrados en The Life of a ShowgirL, la gira Eras sigue sumando a la cuenta: Taylor Swift está por presentar una docuserie de seis episodios sobre el desarrollo y el “funcionamiento interno” de la gira, y una película del concierto que ofreció en Vancouver, Canadá.

Primer día - 2,7 millones de copias

Primera semana - cuatro millones 2 mil ventas en Estados Unidos

Billboard 200 - 15o. disco No. 1

Récords que van más allá de lo musical

En su afán por ver en vivo y en directo la pintura 'Ophelia', del artista modernista Friedrich Wilhelm Theodor Heyser, los fanáticos de Taylor Swift invadieron inesperadamente el Hessische Landesmuseum de Wiesbaden, en Hesse, Alemania. De acuerdo con un reporte de AP, cientos de visitantes acudieron a admirar la pintura este fin de semana. La pintura presenta a una Ofelia vestida de blanco, en medio del lago, en el que flota rodeada de lirios de agua blancos.

Tras notar el parecido de la obra con lo que muestra Swift en el video, las cabezas del museo decidieron invitar a los fans para conocer la obra. Agregaron que también han estado buscando a la intérprete “Me encantaría mostrarle a Taylor Swift la pintura original alguna vez”, dijo el director del museo, Andreas Henning, a la agencia alemana dpa.

El museo ya lanzó otra invitación a los Swifties: quienes asistan al museo el próximo 2 de noviembre vestidos como la estrella del pop, o como “la trágica doncella Ofelia”, entrarán gratis.

Swift se anotó otro gran logro cuando el Acuario de la Bahía de Monterey recaudó 2,2 millones de dólares, gracias a una camiseta vintage del acuario que la cantante se enfundó al promocionar su álbum: la camiseta se volvió viral, las nutrias se volvieron virales y el acuario de la bahía de Monterey se volvió viral. Y los fans empezaron a donar $13 dólares, el número favorito de Swift al acuario, en agradecimiento a la cantante.

En respuesta a las peticiones de los fans, la organización relanzó la camiseta para apoyar su Programa de Nutrias Marinas y otras labores de conservación del océano. La prenda estará disponible por un tiempo limitado, y se ofrecerá tras donar al menos $65.13 al programa, a través de la página web montereybayaquarium.org/ottershirt.

