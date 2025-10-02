'The Life of a Showgirl', Taylor Swift Lanza su Nuevo Disco (es Todo lo que sus Fans Esperaban)

Taylor Swift puso en los oídos de todos su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’. Este jueves 2 de octubre, en punto de las 22:00 horas (tiempo de México), las doce canciones anunciadas finalmente fueron liberadas, dos meses después de que Swift anunciara que llegaría un nuevo "bebé".

Aunque millones de seguidores preguardaron el álbum y pudieron escucharlo en cuanto se liberó, la cantante no perdió la oportunidad de anunciar el lanzamiento en su cuenta de 'X', en donde escribió: "Esta noche, todas estas vidas convergen aquí. Los mosaicos de risas y cócteles de lágrimas. Donde almas fraternales cantan cosas idénticas. Y es hermoso. Es arrebatador. Es aterrador".

La cantante acompañó el anuncio con un mensaje en el que se mostró orgullosa de compartir la producción con la audiencia: "Un álbum que se siente tan bien", anotó. La cantante agradeció a sus productores, Max y Shellback, "por ayudarme a pintar este autorretrato".

Video: ¿Cuándo y Dónde fue la Propuesta de Matrimonio de Travis Kelce a Taylor Swift? Estos son Detalles

Notas relacionadas: Taylor Swift Prepara el Lanzamiento de su Nuevo Álbum

Cómo suena ‘The Life of a Showgirl’

A través de 12 canciones la cantante se muestra transparente.

Tal como se había anunciado, el disco abre con la canción 'The Fate of Ophelia', continúa con 'Elizabeth Taylor', 'Opalite', 'Father Figure' (homenaje a George Michael), 'Eldest daughter', 'Ruin The Friendship', 'Actually Romantic, 'Whish List', 'Wood', 'CANCELLED!', 'Honey' y cierra con la canción que da título al disco, una colaboración de Swift con Sabrina Carpenter.

En 'Father Figure', Swift rinde homenaje a George Michael y su canción de 1987. El tema, nombrado igual que el de Michael, retoma la melodía del estribillo original.

Como algunos críticos de música y publicaciones especializadas adelantaron, el disco deja a un lado el folk de otros tiempos y muestra una fuerte influencia del pop, gracias a los productores Max Martin y Shellback, quienes hace más de una década estuvieron detrás de ’Shake It Off’ y '22’.

El nuevo disco de Taylor Swift llega precisamente en 2025, en el mismo año en que la intérprete recuperó los derechos de sus canciones y en el que se comprometió con su novio, Travis Kelce.

Todo este contexto la llevó a declarar recientemente que las canciones son resultado ”del momento más contagiosamente alegre, salvaje y dramático en el que me encontraba en mi vida", dijo en el podcast New Heights, donde casi presenta la portada del disco frente Jason Kelce, hermano de Travis.

Este fin de semana también se celebrarán fiestas de lanzamiento homónimas en las salas de cine. En estos eventos se presentará el video de 'The Fate of Ophelia', además e imágenes del rodaje, y videos con las letras de las canciones.

El disco ya está disponible en Spotify y Apple Music.

Historias relacionadas:

Fortuna de Taylor Swift y Travis Kelce: ¿Cuánto Dinero Tiene "Tayvis" en 2025?

Muere Jane Goodall, Científica Pionera en el Estudio de los Chimpancés