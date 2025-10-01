Muere Jane Goodall, Científica Pionera en el Estudio de los Chimpancés
N+
Los descubrimientos de Jane Goodall revolucionaron la ciencia. Recientemente, la primatóloga dio una entrevista exclusiva a N+; aquí los detalles
Falleció Jane Goodall, reconocida etóloga británica que revolucionó el estudio de los chimpancés. Su legado marcó la ciencia y la conservación
COMPARTE:
El mundo de la ciencia está nuevamente de luto: La doctora británica Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, murió a los 91 años de edad, informó hoy, 1 de octubre de 2025, el Instituto Jane Goodall.
La primatóloga, antropóloga y conservacionista falleció por causas naturales en California, Estados Unidos, detalló el Instituto Jane Goodall, en un comunicado.
Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural.
La investigación de Goodall -quien estaba en Estados Unidos como parte de una gira de conferencia- transformó la comprensión de los chimpancés y su relación con los humanos.
#ÚltimaHora | Muere Jane Goodall, primatóloga, antropóloga y conservacionista, a los 91 años. Su investigación transformó la comprensión de los chimpancés y su relación con los humanos.— NMás (@nmas) October 1, 2025
Más detalles en https://t.co/HJfqrNY6Qf pic.twitter.com/tjhN34GrwD
Noticia relacionada: Mattel Lanza una Barbie que Homenajea a la Primatóloga Jane Goodall
Jane Goodall concede entrevista exclusiva a N+
En su reciente visita a México, Jane Goodall concedió una entrevista exclusiva a N+, en la que habló sobre los conflictos internacionales, el impacto ambiental de la inteligencia artificial, la tecnología y la importancia de la ciencia, entre otros temas. Aquí puedes leer la nota completa.
A continuación, te compartimos el video de la entrevista exclusiva completa de N+ a Jane Goodall.
Biografía de Jane Goodall
- Valerie Jane Morris Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra
- Sus padres fueron Mortimer Herbert Morris Goodall y Margaret Myfanwe Joseph
- Goodall viajó a África por primera vez en la década de 1950, pues desde su infancia manifestó el amor por los animales
- Su trabajo como científica revolucionó el área de la ciencia, que la llevó a ser la pionera en el estudio de los chimpancés
- Fue la primera científica en descubrir que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones
- Jane Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus plátanos en misiones pioneras de investigación en Tanzania
- Goodall también fue mensajera de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
- Goodall dedicó muchos años a la educación y la defensa de causas humanitarias, así como a la protección del mundo natural
- La científica recibió el Premio Príncipe de Asturias y la Medalla Benjamín Franklin
- También, fue condecorada como Dama del Imperio Británico y con la Legión de Honor de Francia
Historias recomendadas:
- Julieta Fierro, la Divulgadora Científica Mexicana Que Hizo Voltear al Cielo: Trayectoria
- ¿En Qué Consiste el Experimento de Roger Penrose que Probaría si la Gravedad es Cuántica?
- Así Funciona el Telescopio Más Grande del Mundo Construido en un Volcán de Puebla
Con información de N+.
RMT