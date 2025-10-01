Muere Jane Goodall, Científica Pionera en el Estudio de los Chimpancés

El mundo de la ciencia está nuevamente de luto: La doctora británica Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, murió a los 91 años de edad, informó hoy, 1 de octubre de 2025, el Instituto Jane Goodall.

La primatóloga, antropóloga y conservacionista falleció por causas naturales en California, Estados Unidos, detalló el Instituto Jane Goodall, en un comunicado.

Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia y fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural.

La investigación de Goodall -quien estaba en Estados Unidos como parte de una gira de conferencia- transformó la comprensión de los chimpancés y su relación con los humanos.

#ÚltimaHora | Muere Jane Goodall, primatóloga, antropóloga y conservacionista, a los 91 años. Su investigación transformó la comprensión de los chimpancés y su relación con los humanos.



Más detalles en https://t.co/HJfqrNY6Qf pic.twitter.com/tjhN34GrwD — NMás (@nmas) October 1, 2025

Noticia relacionada: Mattel Lanza una Barbie que Homenajea a la Primatóloga Jane Goodall

Jane Goodall concede entrevista exclusiva a N+

En su reciente visita a México, Jane Goodall concedió una entrevista exclusiva a N+, en la que habló sobre los conflictos internacionales, el impacto ambiental de la inteligencia artificial, la tecnología y la importancia de la ciencia, entre otros temas. Aquí puedes leer la nota completa.

A continuación, te compartimos el video de la entrevista exclusiva completa de N+ a Jane Goodall.

Video: Jane Goodall en Entrevista Exclusiva con N+

Biografía de Jane Goodall

Valerie Jane Morris Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra

Sus padres fueron Mortimer Herbert Morris Goodall y Margaret Myfanwe Joseph

Goodall viajó a África por primera vez en la década de 1950, pues desde su infancia manifestó el amor por los animales

Su trabajo como científica revolucionó el área de la ciencia, que la llevó a ser la pionera en el estudio de los chimpancés

Fue la primera científica en descubrir que los chimpancés utilizan herramientas y sienten emociones

Jane Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en árboles y compartía sus plátanos en misiones pioneras de investigación en Tanzania

Goodall también fue mensajera de la paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Goodall dedicó muchos años a la educación y la defensa de causas humanitarias, así como a la protección del mundo natural

La científica recibió el Premio Príncipe de Asturias y la Medalla Benjamín Franklin

También, fue condecorada como Dama del Imperio Británico y con la Legión de Honor de Francia

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT